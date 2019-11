Diputados elevan a delito el tocamiento impúdico

Con 71 votos los diputados aprobaron este jueves la reforma a los artículos 160 y 161 del Código Penal para tipificar como un delito el "tocamiento impúdico", el cual en la legislación actual es catalogado como una falta que implica una sanción de 10 a 30 días multa.

Hace dos semanas la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador utilizó dicha figura, contemplada en el numeral 4 del artículo 392 del Código Penal del capítulo IV acerca de las faltas relativas a la familia, buenas costumbres y decoro público, en favor del magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, quien fue acusado de tocar a una niña de 10 años en sus partes íntimas el pasado 19 de febrero.

Con la reforma aprobada el delito de tocamiento impúdico será sancionado con penas que van desde los tres a los 12 años de cárcel.

La modificación al artículo 161 indica que "el que realizare tocamientos impúdicos en menor e incapaz, aprovechándose del descuido o mediante engaño en aglomeraciones públicas, lugares públicos o privados, incurrirá en la pena descrita en el inciso anterior", es decir, de 8 a 12 años.

Por su parte, al artículo 160 se le agregó un inciso segundo que dice que "el que realizare tocamientos impúdicos aprovechándose del descuido o mediante engaño, en aglomeraciones públicas, lugares públicos o privados, incurrirá en la pena descrita en inciso anterior", es decir, de tres a seis años.

Además se aprobó la incorporación del artículo 174-B que señala que en caso que el imputado sea funcionario o empleado público o agente de autoridad a este se le impondrá, además de la pena, la inhabilitación del cargo o empleo por igual tiempo.

En la reforma también se derogó el numeral 4 del artículo 392 del Código Penal que estipula como falta la acción.

"Una niña es violada cada tres horas dentro de nuestro país y son 12 denuncias al día de agresiones sexuales, el 92% de estas son de niños y niñas a los que se les está vulnerando sus derechos y no podemos permitir que agresores sexuales continúen libres y no enfrenten a la justicia o que la burlen con sentencias o decisiones judiciales que lo que han hecho es favorecerlos, como ha sido el caso del magistrado Escalante", dijo la diputada Marcela Villatoro, quien presentó la iniciativa en la Asamblea Legislativa el 4 de noviembre.

Entre tanto, Dina Argueta, del FMLN, recordó que el Estado salvadoreño ha suscrito convenios y tratados internacionales que tienen que ver con la protección de los derechos de niños y niñas y dijo que por ello "es necesario ir corrigiendo algunas de las falencias o debilidades del sistema judicial".

Por su parte, la diputada Karla Hernández señaló que en los días anteriores algunos diputados recibieron una llamada pidiendo que no se aprobara la modificación. Otra legisladora, quien pidió reserva de nombre, confirmó los llamados.

"A mí sí me llamaron para que no votara por la reforma. No hay que sucumbir a esas llamaditas colegas", agregó Hernández.