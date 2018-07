Diputados en discusión por posibles inversiones desde China

Diputados de la Asamblea Legislativa reaccionaron a las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, quien el pasado lunes mostró su preocupación por la influencia de China en las inversiones en El Salvador y la región centroamericana.

La diputada de ARENA Margarita Escobar aseguró que no se puede justificar que por inversiones que puedan resultar atractivas pretendan esconder una agenda militar.

“Por eso para el martes hemos citado al presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) para que explique cómo está la agenda de inversionistas en el golfo de Fonseca”, aseguró Escobar.

Por su parte, el legislador Rodolfo Parker, del PDC, dijo: “Una eventual concesión del puerto a cualquier compañía tiene que ser autorizada por la Asamblea, y si hubiese intención de que la China Continental venga a hacer concesionaria del puerto (de La Unión) estoy convencido que no habrían los votos en la Asamblea Legislativa para semejante autorización. No vamos a venir nosotros nuevamente a que nos involucren en guerras que no son nuestras”.

Las palabras de Parker hacen referencia a que la semana pasada Estados Unidos y China lanzaron lo que Pekín llamó “la mayor guerra comercial en la historia económica” con la imposición recíproca de aranceles por miles de millones de dólares en bienes. De momento, ambos países se encuentran en medio de una disputa creciente sobre tecnología.

“Queremos ver que haya un proceso transparente; hay que destacar que no toda la inversión es igual. Tenemos decenas de ejemplos que cuando China está entrando en un país lleva a su propia gente. Los salvadoreños deben asegurar que China dice la verdad cuando ofrece más empleos porque hay bastantes ejemplos donde esto no es así. No es que cualquier inversión está bien. El Salvador debe cuidar y seleccionar la inversión que realmente va a ayudar a este país”, dijo Manes ayer durante un evento.

Escobar y Parker forman parte de la comisión de economía de la Asamblea Legislativa que ayer recibió la propuesta de ley de la zona económica especial de la región sur oriental de El Salvador, que tiene como objetivo regular la creación, la planificación, la operación, el desarrollo y la sostenibilidad de la zona oriental con el propósito de generar inversión nacional y extranjera en 26 municipios de Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión.

Entre tanto, la diputada del FMLN Nidia Díaz dijo que la embajadora no se debe de preocupar porque Estados Unidos también tiene relaciones diplomáticas con China y les ha sufragado la deuda externa.

“Ellos tienen miedo a un expansionismo militar, pero mire Estados Unidos tiene bases militares por toda América Latina, aquí hay una base antinarcóticos. No hay de qué preocuparse, si hay algo más que la inteligencia les dé a ellos ¿por qué esa duda, aflicciones? No sé en qué lo basan. Solo hablan de un expansionismo de relaciones y lo hablan en enfoque militar, pero yo hasta este día no conozco una base de China en esta región”, dijo Díaz.

Luego, Merlin Barrera, viceministra de Comercio e Industria, aseguró que siempre y cuando las inversiones sean positivas y generen empleos a los ciudadanos deben ser vistas con optimismo, además de recordar que como ente están en la obligación de salvaguardar la soberanía nacional.

“Yo creo que nosotros estamos obligados a guardar la soberanía de nuestro país. Siempre y cuando las inversiones que vengan sean positivas y que generen empleo serán bienvenidas. Nosotros estaremos atentos de que nuestra soberanía no se pierda por cualquier tipo de injerencia”, mencionó Barrera.