Diputados esperan discurso conciliador y propositivo de Bukele

Altas expectativas de que el primer discurso de Nayib Bukele como presidente de la república sea conciliador y propositivo tienen las bancadas legislativas de ARENA, FMLN y PCN.

Así lo plantearon diputados de los mencionados partidos, quienes de paso aseguraron que como fracciones asistirán mañana a la sesión solemne en la que se tomará protesta de Bukele.

La jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz, dijo que están expectantes de que Bukele dé lineamientos de cómo dirigirá el Estado, las hojas de ruta que va a seguir, las prioridades que se van a plantear y las maneras en que planean alcanzar objetivos.

"Que tire puentes con otros órganos del Estado, otros sectores de la sociedad, esperamos que en sus planteamientos refleje las prioridades y lo que él expresó en su Plan Cuscatlán, por dónde va a comenzar, cada presidente sabe", declaró Díaz.

El FMLN estuvo al mando del Ejecutivo desde el 1.º de junio de 2009 hasta hoy, 31 de mayo de 2019. En el primer quinquenio estuvo como presidente Mauricio Funes, ahora asilado en Nicaragua y acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de liderar una red que saqueó más de $300 millones de fondos públicos. En el quinquenio que termina hoy, estuvo como presidente Salvador Sánchez Cerén, quien de acuerdo con la última encuesta de LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA, termina su gestión con solo el 32.5 % de aprobación.

Díaz reconoce que no dejan al país en las mejores condiciones en cuanto a economía, pero dice que al menos lo dejan con un nivel de crecimiento que supera el 2 %.

"Por supuesto es de esperarse que va a hacer críticas al gobierno saliente, pero esperamos que no centre ahí su discurso, sino más en el futuro, en lo que viene porque le dejamos un país con una economía no ideal pero con 2.5 % (de crecimiento) y también le dejamos un país que ha superado la desigualdad en 12 puntos, que ha sacado de la extrema pobreza como a 400 mil personas; es decir, dejamos una ruta (que) puede mejorarla, puede cambiarla. Él decidirá, pero no se parece a la situación como nosotros encontramos la economía hace 10 años", concluyó la parlamentaria del FMLN.

Antes de los dos quinquenios del FMLN, ARENA estuvo en el poder durante cuatro gestiones consecutivas que comenzaron desde 1989. El último presidente arenero fue Elías Antonio Saca, actualmente recluido en el centro penal La Esperanza, también acusado por delitos de corrupción cometidos durante su mandato.

De cara a la nueva administración, el jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, dijo que del primer discurso del presidente electo esperan ofrecimientos de cómo resolver los problemas de país, especialmente los relacionados con la economía y la seguridad.

"Esperaría que el presidente que tomará posesión el 1.º de junio le ofrezca a los salvadoreños que va a mejorar el empleo, que va a acabar con la delincuencia, que va a mejorar la economía de este país, que va a haber estabilidad política que es importante también, que va a preocuparse por la educación de este país, por la salud de los salvadoreños, nosotros creemos que los problemas de los salvadoreños deben de ser problemas de todos", opinó el jefe de la fracción tricolor.

Con la composición actual del congreso, Bukele tendrá que gobernar durante más de un año. ARENA tiene 37 de los 84 diputados y Reyes aseguró que están dispuestos a apoyar los proyectos que consideren convenientes y a criticar aquellos que no.

"Nosotros estaremos siempre dispuestos a apoyarlo en todos aquellos proyectos que vayan en beneficio del pueblo salvadoreño, lo hemos dicho siempre y vamos a estar con esa claridad", enfatizó el diputado.

ARENA, el FMLN y el PCN juntos superan la cantidad de votos necesarios para la mayoría calificada (56 votos), para la aprobación de deuda, ratificación de préstamos, elección de funcionarios de segundo grado, por ejemplo, se requiere esa cantidad de votos.

En ese sentido, el diputado del PCN y futuro presidente de la Asamblea, Mario Ponce, dijo que la fracción que representa espera del primer discurso del mandatario electo indicativos de que está dispuesto a trabajar en la búsqueda de soluciones, advirtió que estos planteamientos deben ser realistas.

"No queremos cosas sacadas o bajadas de la luna, queremos cosas que se puedan realizar y que el pueblo pueda de alguna manera percibir o sentir de que se están solucionando los problemas en el transcurrir de los cinco años del próximo gobierno", declaró el diputado del PCN.

Para el sábado, de la Asamblea saldrán dos buses, indicó el presidente de esta institución, Norman Quijano. Solo tres diputados serán sustituidos, el día del evento no se llamará a otros suplentes.