Diputados están obligados a ir a toma de posesión o pueden ser sancionados, dice Gallegos

El vicepresidente de la Asamblea Legislativa y diputado de GANA, Guillermo Gallegos, dijo hoy que se da “por convocado” y “sabedor” para asistir a la plaza Gerardo Barrios a la toma de posesión del presidente electo, Nayib Bukele.

Bukele remitió una carta a la Asamblea Legislativa solicitando convocar a los diputados y junta directiva de la Asamblea al referido lugar, a las 3:00 de la tarde del próximo 1 de junio a la toma de protesta. El presidente del órgano legislativo, Norman Quijano, dijo que someterán a discusión tal petición.

La carta fue remitida después de que Quijano pidiera al presidente electo establecer contacto para coordinar el acto de toma de posesión. El presidente de la Asamblea había manifestado su preocupación por la falta de una comisión de transición ante la ausencia de representantes de Bukele.

Sobre el lugar elegido para efectuar el acto, Gallegos dijo que “esto no es que si me gusta, que no quiero, que no puedo” y dijo que como diputados están “obligados a asistir al acto de toma de posesión”. Dijo que quienes se nieguen a asistir “pueden ser hasta sancionados”.

Además, Gallegos defendió que se escogió la plaza Gerardo Barrios porque desean que el acto se realice en un lugar amplio. Dijo que el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), donde se han realizado las tomas de posesión en la historia reciente, “es realmente un espacio muy pequeño” y “la Feria quedaría corta para la cantidad de gente que quiere asistir”.

Por otra parte, aseguró que ha habido “una oposición a la petición del presidente” y “resistencia de cambiar”.

El secretario general de Nuevas Ideas, Federico Anliker, dijo este martes que Bukele tendrá hoy la primera reunión con el cuerpo diplomático para afinar los detalles de la asistencia de jefes de Estado al acto de toma de posesión. Para esto, el equipo de Bukele ha girado una convocatoria a una cena esta noche en un hotel de la capital.