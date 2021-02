Diputados exigen a Hacienda obedecer a sala y pagar FODES

Diputados de varias fracciones de la Asamblea Legislativa hicieron un llamado al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a cumplir la medida cautelar en la cual la Sala de lo Constitucional ordena pagar los fondos que dicho Ministerio adeuda a las municipalidades, en concepto de Fondo para el Desarrollo Social y Económico de las Municipalidades (FODES).

El diputado René Portillo Cuadra, de ARENA, aseguró que de no cumplirse la medida, el ministro podría enfrentar cargos por el delito de desobediencia.

"Una medida cautelar es una orden judicial. Si el ministro de Hacienda desobedece estaría incurriendo en el delito de desobediencia cuya penalidad es mayor a tres años de prisión. Es delicado que no cumpla con esta resolución porque estaría desafiando y desobedeciendo una orden judicial", dijo Portillo.

El impago de dichos fondos inició desde junio 2020, bajo el argumento de falta de dinero para efectuar los depósitos. Sin embargo, la Corte de Cuentas de la República, notificó que sí existían los fondos para cumplir con los montos que se adeudan a las alcaldías.

"Lo hemos venido repitiendo. El Ejecutivo ha estado cometiendo un delito, en este caso el ministro de Hacienda que no ha hecho la transferencia que por ley le corresponde a las municipalidades", dijo la diputada Anabelle Belloso, de FMLN.

Luego de que se diera a conocer la resolución de la Sala, el ministro de Hacienda respondió en sus redes sociales "Lean bien". Hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento adicional.

El diputado Guillermo Gallegos, de GANA, expresó por redes sociales que "todas las resoluciones de la Sala de lo Constitucional se deben cumplir, pero ésta resolución en particular no se puede hacer de inmediato sin que el Ministro de Hacienda no haya hecho un análisis de las finanzas del Estado para reorientar recursos", sostuvo.

Sin embargo, la medida cautelar especifica que el pago se debe hacer de forma inmediata.