Diputados frenan interpelación de titular de Salud y se preparan para repreguntas a presidente de ANDA

Menos de una hora había transcurrido de la segunda jornada de interpelación a la ministra de salud, Ana Orellana Bendek, cuando el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, estaba dando un receso.

El motivo: los diputados se quejaban de que Orellana Bendek no estaba contestando las repreguntas que le hacían. En el Salón Azul se comenzaban a escuchar gritos y golpes en los curules.

"Yo ya contesté esa pregunta", fue una de las frases que más repitió la ministra cuando le daba la oportunidad de contestar las repreguntas que diputados, principalmete de ARENA y el FMLN, le planteaban.

"Señora ministra, las respuestas no han aclarado absolutamente nada hasta este día... Repregunté sobre la pregunta, usted me contesta la pregunta otra vez, yo le estoy repreguntando", fue la queja que presentó el diputado de ARENA, Mauricio Vargas.

El receso que dio Ponce fue aprovechado para deliberar por la junta directiva del Parlamento y por el equipo de Gobierno que acompañaba a la ministra.

Luego de unos minutos, se retomó la sesión plenaria. En reiteradas ocasiones los diputados le reformulaban las repreguntas a la ministra con el fin de obtener respuestas, sin embargo, esto no ocurría.

"Yo lo siento mucho y nuevamente insisto en no dar la respuesta que ustedes quieren oír, yo voy a dar la respuesta que me mandaron a pedir y que con antelación fueron trabajadas. No me pueden inducir a contestar una respuesta de sí o no, este no es un tema de sí o no, blanco o negro, no es un juicio entiendo yo porque este no es un tribunal ni es un linchamiento, bueno, me parece ya que va tomando el tema a un linchamiento político, creo que he sido bien clara al decir cuáles son las atribuciones que tiene el Ministerio de Salud en cuanto a la calidad del agua tratada", fue una de las respuestas que dio la ministra.

Transcurrieron más de dos horas y los diputados avanzaron hasta las repreguntas de la pregunta #5 que estaba en el cuestionario de interpelación a la ministra.

"Yo creo que la ministra está dando las mismas respuestas en todas las preguntas y realmente yo creo que si esta va a ser la tónica, le pediría que someta a votación y esto termine", dijo el jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, al presidente del Parlamento.

Seguido de esto, Ponce sometió a votación que se suspendiera la interpelación. Con 48 votos (47 en la pantalla de votación y uno a mano alzada), el pleno acordó suspender la interpelación.

Faltaban repreguntas a la mitad de preguntas que estaban en el cuestionario.

"Hay incapacidad, hay negligencia, hay irresponsabilidad en la actuación de la ministra de Salud y sobre todo la negativa a querer realmente contestar como debe ser aduciendo que no se puede salir de un marco en que ella ha venido con una posición política", declaró la jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz, minutos después de suspendida la interpelación a la titular de Salud.

Orellana Bendek se retiró del Palacio Legislativo sin dar declaración alguna. Le acompañaba la jefa de gabinete, Carolina Recinos, quien fungió como su principal asesora durante las más de tres horas que duró la segunda jornada de interpelación.

Cuando iban saliendo del recinto legislativo hacia el edificio de la CEL, Orellana Bendek le dijo a Recinos: "Es agotador mentalmente". La comisionada le replicó "la verdad es que sí, pero bueno, ya salimos de esto, a seguir trabajando". Luego la plática cambió a aspectos relacionados con la situación del coronavirus.