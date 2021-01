Diputados lanzan críticas al ministro de Defensa por pedir rol político

Las declaraciones del ministro de Defensa, René Merino Monroy, en el sentido de pedir una modificación a la constitución para que la Fuerza Armada pueda tener un rol político en el país fue criticada por los diputados de la oposición.

Varios legisladores coincidieron en señalar que las declaraciones de Merino están fuera de lugar. Inclusive acusaron al ministro de estar "desubicado" en relación al papel que el Ejército juega en la sociedad salvadoreña, sobre todo después de la firma de los Acuerdos de Paz.

Mauricio Vargas (ARENA), firmante de los acuerdos y también exmilitar, fue cortante en cuanto a las palabras del ministro: "Es contrario a las democracias modernas. Es una declaración muy poco inteligente y no es un error, es un horror".

Vargas explicó que el rol político de los soldados ya está dado y que este es su derecho al voto, el cual pueden ejercer libremente al decidir por quién votar en las elecciones. En cambio, señaló que no pueden hacer activismo político partidario.

"Eso no es saludable a ninguna democracia. La institución, no se puede ligar las armas con la política", sentenció Vargas.

Por su parte, el diputado Reynaldo Cardoza (PCN) también vio con malos ojos las declaraciones de Merino, al considerar que: "el ministro está totalmente equivocado". "(A) los militares no se les puede estar pidiendo temas políticos. Eso es inconstitucional, aparte de que no puede estar politizada la FAES. Eso no viene al caso. Está totalmente perdido el señor Monroy", agregó.

Luego, Shafik Handal (FMLN) también valoró desde una perspectiva negativa las intenciones políticas de Merino, pero agregó otro punto al considerar que la intención del ministro es desviar la atención de otros temas de actualidad en los que el gobierno no ha tenido control.

"¿Será que están tirando una cortina de humo para tapar el problema principal: que todas las instituciones especializadas en economía han puesto las alarmas de que este país va rumbo a una situación complicadísima a mediados del año?", cuestionó.

De acuerdo al artículo 211 de la Constitución, "la Fuerza Armada es una institución permanente al servicio de la Nación. Es obediente, profesional, apolítica y no deliberante".