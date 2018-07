Diputados llaman a ANDA y a PNC a explicar daños en la tubería

La comisión de medio ambiente de la Asamblea Legislativa acordó ayer llamar para el martes 10 de julio al presidente de Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), al director de la Policía Nacional Civil (PNC) y al inspector Éver Manzano para que expliquen la falla en la tubería en Nejapa, pues entre ellos hay versiones contradictorias sobre lo que provocó el problema.

“Vamos a pedir las explicaciones necesarias para que la tranquilidad y la aclaración les llegue a todas las personas que hoy por hoy están sufriendo por falta de agua”, dijo la presidenta de la comisión y diputada de ARENA, Marta Évelyn Batres.

“Nosotros queremos saber realmente lo que ha pasado, porque si ha sido adrede dejar a 1 millón de personas sin agua, por segunda o tercera vez, hay que deducir responsabilidades. En los hospitales, las escuelas... Han creado un caos y hay que saber la verdad”, dijo el diputado de GANA Francisco Zablah.

En una conferencia brindada el miércoles, Manzano dijo que una de las primeras hipótesis era que lo que pasó en la línea de impelencia surgió por cuestiones eminentemente técnicas. Mientras que, desde el lunes, ANDA lo atribuyó a acciones de vandalismo.

Ayer el director de la PNC, Howard Cotto, matizó la postura de la Policía. “Era una información que manejábamos preliminarmente; este es el momento en que nosotros podemos confirmar que una investigación no se realiza en un día para otro. Requiere hacer entrevistas, pesquisas, recorrer la zona, y todo eso puede determinar las causas. Como PNC, nosotros no vamos a detallar causas de carácter técnico, porque la PNC no es especialista en eso. Lo que nos corresponde es verificar para luego descartar o confirmar si ha existido mano criminal”, dijo el director.

ANDA interpuso un aviso a la Fiscalía para que investigue la situación. Sería bajo la dirección del ministerio público que la Policía realice las investigaciones. “Nosotros no podemos en este momento establecer si ha existido un hecho criminal, ya sea vandálico o con la intención de causar algún daño, o si la situación ahí obedeció a otras causas que estarán por determinarse”, añadió Cotto.

En esta misma línea, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo: “Las declaraciones que dio el vocero de la PNC se basaron en la inspección ocular el mismo día en que los hechos ocurrieron. La inspección ocular es la primera actuación que la PNC desarrolla ante cualquier hecho y, por supuesto, es el primer acto tras el cual corresponde hacer toda una investigación. Conforme nuevas pesquisas, va desarrollando otras hipótesis”.

El presidente de ANDA, Felipe Rivas, cuestionó que la PNC haya dado una evaluación de forma tan rápida. “Lo que sí sorprende es, primero, que haya una declaración tan rápida; segundo, que no tengan experticia técnica que soporte. Normalmente en estos casos lo que se hace es un peritaje completo. Aquí se requieren especialistas, ingenieros estructuralistas para llegar a esa conclusión”, dijo en una entrevista en el canal televisivo estatal.

También expresó su inconformidad con la cobertura mediática al tema. “En medio de crisis se enfocan en otros temas”, dijo.