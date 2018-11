Diputados no asisten a presentación sobre información hídrica

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) organizó ayer un taller de presentación del Sistema de Información Hídrica (SIHI) para diputados que conforman las comisiones de medio ambiente y cambio climático y la agropecuaria de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, cuatro de las cinco fracciones que tienen diputados en esas comisiones no asistieron.

"Nos parece imposible que diputados y diputadas estén queriendo aprobar una ley general de aguas, una urgencia para el país, y no quieran conocer los datos y la información con que este ministerio cuenta", dijo Lina Pohl, del MARN.

El SIHI cuenta con los índices de calidad de agua, cantidad del recurso en cada uno de los territorios, dónde están los puntos de contaminación, la lectura de los pozos de monitoreo, dónde hay metales pesados, las demandas actuales y las demandas futuras con escenarios de cambio climático.

"En términos generales, el sistema lo que te dice es ¿hay agua disponible? No. Hay agua que nos cae en el régimen de lluvia, pero no está disponible para las poblaciones. Te dice que hay zonas donde ya se llegó a un estrés hídrico, es decir, a una gran explotación del recurso que no satisface las demandas, como por ejemplo la zona del río Grande de Sonsonate o la zona que conocemos como la parte baja, casi la parte costera del departamento de Sonsonate", agregó.

También señaló que ante un escenario de cambio climático para 2022, dos nuevas zonas se incluirían en el estrés hídrico y que la presencia de arsénico en el agua coincide con las zonas de cultivo de caña de azúcar. Entre las zonas con mayores presiones de contaminantes está el Área Metropolitana de San Salvador y el río Grande de San Miguel.

Las diputadas asistentes fueron Rina Araujo, Audelia Guadalupe López y Dina Argueta, del FMLN. "Hemos escuchado, por ejemplo, en la comisión de medio ambiente desde que llegan a decir que estamos saturadísimos de agua, hasta decir que tenemos un estrés hídrico. La verdadera institución que conoce cómo está la red hídrica en este país y la situación que tenemos es el MARN", dijo Araujo.