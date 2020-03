Diputados no ven anormal toma militar en Asamblea el 9F

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó ayer que ya entrevistó a 15 diputados como parte de la investigación por la militarización de la Asamblea Legislativa que encabezó el presidente Nayib Bukele el 9 de febrero pasado, tras una escalada del enfrentamiento que mantiene el poder Ejecutivo con el Legislativo por la aprobación de un préstamo de $109 millones para financiar el Plan Control Territorial.

El 9 de febrero, elementos armados de la Fuerza Armada (FAES) y la Policía Nacional Civil (PNC) tomaron control del Salón Azul antes y durante la permanencia del presidente Bukele, quien llegó a una sesión extraordinaria convocada por sus ministros con la intención de que los diputados dieran sus votos para la negociación del crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Raúl Melara, fiscal general, dijo ayer que todos los diputados entrevistados coincidieron en que no vieron "nada anormal" el día que la Asamblea fue militarizada. Sin revelar nombres, Melara señaló que los legisladores, que ya comparecieron ante la Fiscalía, son de las fracciones legislativas que estuvieron el día de la toma de la Asamblea. Allí hubo diputados de ARENA, GANA, PCN y el independiente Leonardo Bonilla.

A pesar de las declaraciones de los diputados, el fiscal general explicó que la investigación continúa. Y los fiscales están analizando los videos de las cámaras de videovigilancia del recinto legislativo para determinar posibles delitos y culpables. Ayer, el crédito que provocó las tensiones fue avalado en la comisión con algunas modificaciones, entre nuevas críticas del presidente Bukele por Twitter. Falta que baje al pleno.

"Todos los diputados que han llegado han manifestado que no encontraron nada anormal, lo cual es curioso porque el mismo día dijeron que se había violentado (la Asamblea). Pero hasta el momento no hay ninguno que haya dicho lo contrario. No obstante eso, seguimos indagando y haciendo los análisis de los videos correspondientes para poder determinar si hay delito que perseguir en ese tema", dijo Melara.

El fiscal adelantó, desde el 10 de febrero, que la militarización realizada por el Ejecutivo en la Asamblea le pareció un exceso. Luego de la polémica, la Sala de lo Constitucional ordenó a Bukele no usar la Fuerza Armada ni la PNC para actividades fuera del marco constitucional. Los sucesos han sido criticados por diversos organismos y funcionarios internacionales.

"Es parte de la prueba tomar la declaración de todos los testigos presenciales que estuvieron ese día. La investigación es amplia y se está incluyendo a todos. Y obviamente los diputados que se han citado son de las fracciones que estuvieron presentes", expuso el fiscal general.