Diputados oficialistas y FMLN aprueban reforma a ley de imprenta

Con 68 votos, los diputados de las fracciones de Nuevas Ideas, GANA, PDC, PCN y FMLN aprobaron este miércoles, en la segunda sesión plenaria de la Asamblea Legislativa 2021-2024, reformar el artículo 8 la ley de imprenta, el cual exonera de impuestos, derechos o gravámenes la importación, producción, difusión o venta de los productos de imprenta.

A petición del jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, fue incluida, con dispensa de trámite, como primer punto de la segunda sesión plenaria de la legislatura 2021-2024.

La modificación aprobada expresa, en su artículo 1, se "reforme el artículo 8 de la siguiente manera: Las imprentas y editoriales cuyas actividades no se encuentran de manera exclusiva entre las reguladas en el artículo 6 de la Ley del Libro no gozarán de exención arancelaria para la importación de materias primas, maquinaria y equipo para la impresión de materiales y/o publicaciones que no se destinen directamente a propósitos educativos y culturales, así como a servicios diferentes a esos propósitos. Igualmente no gozarán de deducciones del Impuesto Sobre la Renta por ingresos provenientes de estas fuentes como tampoco exenciones del impuesto a la tranferencia de los bienes y prestaciones de servicios".

En el artículo 2, se lee "incorporar artículo 16-A entre artículos 16 y 17: la utilización indebida o la destinación impropia de los beneficios tributarios previstos en esta ley será considerada como una defraudación tributaria y sancionada con la suspención o la cancelación del beneficio, así mismo con multas por la evasión y pagos complementarios de impuestos no pagados como lo regula el Código Tributario, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar".

La reforma establece, además, que "la presente ley por su carácter especial se aplicará con preferencia a cualquiera otra que la contraríe".