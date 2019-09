Diputados piden explicación sobre acuerdo de asilo

Los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa citaron para el 7 de octubre a la canciller salvadoreña Alexadra Hill para que explique el acuerdo que firmó el viernes pasado con el gobierno de Estados Unidos, con la intensión de que El Salvador se convierta en refugio temporal para migrantes que crucen el territorio salvadoreño en busca de asilo en Los Estados Unidos.

Para el mismo día, también citaron al ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, para que dé explicaciones del despliegue de policías y militares para patrullar en las fronteras, una acción que también es parte de un acuerdo con Estados Unidos.

Los legisladores coincidieron en que requieren conocer los detalles, principalmente del acuerdo cooperativo de asilo, al que denominaron como "un tercer país seguro", categoría dentro de la cual ya están México y Guatemala.

"Quisiera que la Canciller nos ampliara sobre el tema que se firmó (sobre) el tercer país seguro, no lo podemos llamar de otra cosa, tenemos que llamarlo de esa forma, y el cómo se le dará cumplimiento a ese acuerdo de tener refugiados", dijo el diputado del PCN, Reynaldo Cardoza.

"Necesitamos conocer qué es lo que va a pasar como país y sobre todo los costos en que va a incurrir como nación (para recibir a migrantes)", agregó la diputada de ARENA, Marcela Villatoro.

El diputado del FMLN, Manuel Flores, cuestionó si el país tiene las condiciones para recibir a personas que soliciten asilo.

"¿Realmente tenemos condiciones? yo lo veo difícil, porque casi todos los días está retornando gente nuestra, no solamente de Estados Unidos si no de otras partes. No hay condiciones ni para nuestra gente, muchos menos para la gente que venga", señaló.

Flores, además, sostuvo que el acuerdo va en contra de una "Ley Especial de Migración y de Extranjería" que se aprobó recientemente. Dijo que esa normativa reconoce el derecho humano al libre tránsito sin ser detenidos ni interrogados. "La migración es un derecho universal histórico, a nadie se le puede negar el libre tránsito", mantuvo.

El legislador de GANA, Numan Salgado, aseguró que el país no tiene las condiciones económicas para poder recibir las personas en tránsito. "Obviamente, si hay un acuerdo con Estados Unidos, pues, también habrá el financiamiento para ello".

La comisión acordó que la cita del 7 de octubre será a las 9:00 de la mañana. Ambos funcionarios estaban citados para ayer, sin embargo se excusaron.