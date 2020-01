Diputados piden explicaciones por insalubridad del agua

Críticas y cuestionamientos hicieron diputados de diversas fracciones parlamentarias al actuar del Gobierno ante la crisis generada por haber distribuido agua insalubre.

Fue hasta el sábado por la tarde que funcionarios de diferentes instituciones gubernamentales brindaron declaraciones ante los medios de comunicación sobre una situación que comenzó a generarse varios días atrás.

"Lamentamos y condenados gravemente que la institucionalidad en este caso a través del Ejecutivo haya salido hasta el sábado después de que las familias han pasado semanas en algunos municipios del Gran San Salvador no solamente sin tener agua, si no que aquellas familias que les ha llegado un poquito de agua, les ha llegado con un color y aspecto que es contaminante pero sobre todo que no es apto para el consumo", cuestionó la diputada del FMLN, Dina Argueta.

Por su parte, la diputada de Arena, Martha Evelyn Batres, consideró preocupante que en el tiempo que lleva el actual Gobierno ya hayan sucedido dos emergencias hídricas.

"Nos ha llamado poderosamente la atención la falta de información específica que se le ha podido dar a la población", dijo la legisladora tricolor.

Ayer en la comisión de obras públicas se esperaba la visita del presidente de ANDA, Frederick Benítez, sin embargo este, a través de un correo electrónico y una llamada telefónica, informó que no iba a poder asistir debido a que atendía la emergencia.

Los diputados acordaron hacerle una segunda invitación para el próximo lunes.

Pidieron a Salud las tasas de morbilidad por enfermedades gastrointestinales durante las últimas semanas e informes técnicos que comprueben qué ocasiona en el agua el mal olor y el color.

El laboratorio de Toxinas Marinas de la Universidad de El Salvador realizará este día un análisis ante la supuesta proliferación de algas, que ha provocado mal sabor y olor en el agua potable. Las pruebas se realizarán alrededor de las Pavas, y establecer qué especies de algas han provocado mal sabor y olor. "Queremos cuantificar las especies e identificarlas y saber si es productora de alguna toxina", dijo Osc ar Amaya, director del laboratorio.

Los resultados podrían estar en un día, dijo Amaya. Explicaron además, que ANDA había dicho que iba a llevar muestras de las algas para su análisis en el laboratorio, pero no ocurrió.