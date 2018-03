Diputados preguntarán si hay dinero para ley de pandillas

Lee también

Los diputados de la comisión de seguridad pública de la Asamblea Legislativa decidieron ayer que antes de empezar la discusión para aprobar el proyecto de ley especial para la prevención de incorporación de maras y pandillas, y para la rehabilitación, el retiro y la readaptación de sus miembros y colaboradores, consultarán al Ejecutivo si cuenta con los recursos económicos para implementarse.El diputado de ARENA Mauricio Ernesto Vargas recordó el caso de la Ley de Beneficios y Prestaciones Sociales para los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y la ley del escalafón de Salud, que no pueden cumplirse en su totalidad porque el Gobierno no cuenta con recursos.“Esta es una ley que va a costar una cantidad de dinero impresionantemente alta si se lleva a cabo y se desarrolla en la forma que tiene que hacerse... Si esta ley no tiene financiamiento, creo que no sería responsable de parte nuestra entrar en la discusión de esta si antes no nos han clarificado cómo se va a financiar”, dijo el legislador de ARENA. Asimismo, Vargas señaló que deben considerar el alto endeudamiento del país y el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal.El presidente de la comisión y diputado del PCN, Antonio Almendáriz, respaldó a Vargas y dijo que puede ser una “ley muerta”. “Yo quisiera preguntarle al Ejecutivo: que nos diga cómo se va a financiar esto”, manifestó el legislador del PCN.El diputado del FMLN Róger Blandino Nerio expresó que no tenían ningún inconveniente en consultar, aunque consideró que es una herramienta legal para enfrentar el problema de las pandillas.