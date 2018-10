Diputados prevén que pronto elegirán magistrados de Corte Suprema de Justicia

Aunque en la comisión política se ve estancado el tema de la elección de cuatro magistrados a la Sala de lo Constitucional y uno para la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, con sus respectivos suplentes, diputados de ARENA, PDC y FMLN aseguran que están cerca de llegar a un acuerdo y creen que en los próximos días podría haber votación.

Rodolfo Parker, diputado del PDC, dijo que prevé que en 15 días haya elección gracias a la presión de la ciudadanía en la coyuntura electoral. Aseguró que todos los partidos políticos están recibiendo críticas de que no son capaces de lograr consensos ni "mayor cosa". "Y, partiendo de esa percepción que yo tengo, diría que antes de 15 días vamos a tener Sala de lo Constitucional", comentó.

Sin embargo, para Numan Salgado, diputado de GANA, "eso solo pasa en la mente de Parker, pero no en la realidad política". Además, reiteró que ellos no votarán por candidatos que proponga la coalición ARENA, PCN y PDC.

En tanto, el presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de ARENA, Norman Quijano, no se quiso comprometer a decir una fecha, pero indicó que están "bastante avanzados". "No se ha dejado de trabajar en ningún momento, que si bien es cierto la comisión política no ha tenido mayor protagonismo, eso no quiere decir que estamos en una forma pasiva... Yo creo que nos estamos acercando a la posibilidad de giros", aseguró.

Tampoco quiso adelantar nombres de candidatos, porque, según él, cualquier opinión puede derribar consensos. Ante los cuestionamientos de estar llevando el tema en privado, respondió que los diputados tienen derecho a reunirse en privado. "Lo malo es tomar acuerdos rechazados por la ciudadanía", justificó.

Jorge Schafik Hándal, diputado del FMLN, se limitó a decir que las cosas "van caminando". "Ojalá se alineen todos los astros pronto y se pueda hacer", expresó.