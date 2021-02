Diputados realizan Sesión Plenaria para repudiar los hechos del 9F

La Asamblea Legislativa realizó este día, 9 de febrero, la Sesión Plenaria Ordinaria denominada "Para Defender el Estado Constitucional de Derecho y la Institucionalidad Democrática" recordando el hecho sucedido hace un año en las instalaciones del Parlamento.

En el acto los diputados de diferentes fraccciones legislativas aprovecharon para dar su punto de vista respecto al que se considera un golpe a la democracia del país.

Mario Ponce, diputado y presidente de la Asamblea dijo: "hace un año atestiguamos uno de los hechos más lamentables de nuestra democracia posterior a la firma de los Acuerdos de Paz con la toma ilegal y por asalto de este Órgano por el propio presidente de la República, un hecho sin precedente".

Por su parte el diputado por Arena, René Portillo Cuadra, afirmó que "el día 9F es una fecha que no celebramos, que no conmemoramos, sino que rememoramos un momento oscuro de la historia de El Salvador. La única forma en que no se repita el 9F es que ese acto no quede en la impunidad".

También la diputada por el FMLN, Nidia Díaz, comentó que el 9F no es fecha para conmemorar y celebrar, es una fecha para que la sociedad entera exprese su repudio hacia el régimen de turno por su intención de volver a una dictadura. "Acudimos, a decir con determinación de lucha: Dictadura nunca más, nunca más un 9F", agregó la diputada.

"El Pdte. Nayib Bukele ha trastocado la Constitución, la democracia, la república y las libertades. Ha venido, desde antes del 9F, el 9F, después del 9F incumpliendo la norma básica de convivencia, lo que puede reconstruir la nación y sacarnos adelante, afirmó Rodolfo Parker, diputado por el PDC.

Los diputados recordaron el pasado 9 de febrero a través de un video que se transmitió durante la sesión plenaria.

Con motivo de esta plenaria conmemorativa fueron colocados rótulos de gran tamaño que decían: Defendamos la Constitución, Libertad y Democracia.

Por lo que el diputado por el Partido GANA catalogó al resto de parlamentarios como "Ridículos"