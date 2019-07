Diputados revisarán ley de petróleos reguladora del depósito, transporte y distribución de productos del petróleo

Tras la explosión en una distribuidora de gas en Mejicanos, algunos diputados valoraron sobre la necesidad de revisar la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos del Petróleo, y más aún cuando se conoció en horas de la tarde que el negocio en mención no tenía permiso para funcionar como tal.

El diputado Francis Zablah, del partido GANA, aseguró que el problema no es que no existan leyes, sino que no hay garantía de que sean cumplidas.

"En lo personal, he pensado el lunes revisar la ley para ver si hay vacíos, pero si ellos no tenían permisos no es porque haya vacíos, sino por una mala aplicación de la ley de parte de las instancias que le corresponde", manifestó.

Zablah añadió que los encargados de hacer cumplir esta ley en este caso en particular es el Ministerio de Economía (MINEC), por medio de la Dirección de Hidrocarburos.

El diputado Rodolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) , opinó en ese mismo sentido.

"Los mecanismos de aplicación de leyes no se están cumpliendo. Acá es la Dirección de Hidrocarburos la instancia que ejerce los controles".

Parker también dijo que no se trata de un tema de legislación. "Aunque claro que se puede estudiar y endurecer penas en la ley, pero más bien se trata de un tema ejecutivo para ver qué mecanismos están fallando, así como también un tema de municipalidad en aspecto de permisos", añadió el legislador.

Para el diputado Parker, todas las instancias están obligadas a una supervisión permanente y deberían ser más rigoristas en la aplicación de la legislación.

El teniente del Cuerpo de Bomberos Salvador Galdámez, por ejemplo, explicó que a Bomberos le corresponde participar en las inspecciones necesarias antes de que empiece a funcionar un local de este tipo.

También les compete hacer inspecciones por lo menos una vez al año para verificar que están cumpliendo con las medidas mínimas de seguridad.

Algunos de los vecinos del lugar afirmaron que el negocio tenía más de una década funcionando allí, a pesar de que el alcalde del municipio afirmó que no tenía permisos para hacerlo.

El artículo 5 del capítulo segundo de la referida ley, que habla sobre la distribución y el funcionamiento de los lugares de venta y transporte de los productos, reza: "La construcción, remodelación o ampliación de depósitos de aprovisionamiento de productos de petróleo, estaciones de servicio, incluyendo las que expendan gas para vehículos automotores; así como la instalación de tanques para consumo privado y las plantas de envasado de GLP necesitan ser autorizados por medio de acuerdo del ministerio (de Economía)".