Diputados salvadoreños tendrán un año más de telefonía pagada con los impuestos de la población

La Asamblea Legislativa no reducirá su gasto en telefonía móvil este año. De acuerdo al diputado del PCN y primer vicepresidente en la junta directiva, Serafín Orantes, el servicio de telefonía y otros bienes y servicios son contratos que no se pueden cancelar.

“El resto de cosas como telefonía, como bienes y servicios, en algunos casos no podrá reducirse este año porque ya son contratos elaborados con fechas anteriores, al inicio de la legislatura”, indicó ayer, al preguntarle sobre las cuatro medidas de austeridad anunciadas por el presidente del Órgano Legislativo y diputado de ARENA, Norman Quijano.

Justamente, en una de las medidas de austeridad, Quijano planteó que revisarían los contratos de servicios telefónicos de celulares y radios en poder de gerentes, jefes y empleados.

“Si usted toma un teléfono y lo pide para 18 meses y se arrepiente como a los 12 meses, cuando tiene un año, usted tiene que pagar los seis meses restantes; por lo tanto, habrá rubros que sí se podrán omitir, sí se podrán suspender, pero habrá otros que hay obligaciones contractuales con aspectos jurídicos”, argumentó el legislador.

Compra de combustible

Orantes también explicó que después de declarar desiertas dos licitaciones, la junta directiva está analizando hacer una compra directa de combustible por un monto de hasta $100 mil. Aseguró que significará más del 50 % de reducción en ese rubro, pues las dos licitaciones declaradas desiertas eran por $220 mil y contemplaba el consumo de combustible para los diputados de la junta directiva y para la institución.

“No podrá eliminarse (por completo) el combustible porque esta es una institución pública que tiene que tener la movilidad y el desplazamiento institucional”, dijo el diputado.

El viernes, Quijano anunció la eliminación de 142 plazas contratadas en los últimos cinco meses. Orantes advirtió de un segundo recorte de plazas ante la situación financiera de la institución.

Ayer por la tarde, después de la instalación de las comisiones legislativas de trabajo, el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa se pronunció contra los 142 despedidos y pidió una mesa de diálogo a la junta directiva. Ellos consideran que los “recortes podrían ser de otro tipo, no en relación a los empleados”.