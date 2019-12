Diputados se distancian de declaraciones de López

Algunos diputados de ARENA reaccionaron ayer en contra de las aseveraciones del presidente de su partido, Gustavo López Davidson, respecto a que tiene los 43 votos para que la Asamblea Legislativa le quite el fuero constitucional al presidente de la república, Nayib Bukele. Retirarle la inmunidad es requisito para que enfrente la demanda que López Davidson le interpuso por supuestos delitos de calumnia y difamación. Bukele lo señaló de hurtar cargamentos de la Fuerza Armada y de cometer estafa agravada a la institución.

Los diputados Milena Mayorga, Felissa Cristales, Margarita Escobar y Gustavo Escalante dijeron que no apoyarían. Escobar se mostró sorprendida, pues aseguró que el tema no ha sido discutido en la fracción. Dijo que, en lo personal, no respaldaría esa petición.

Mayorga lo calificó como un intento de "golpe de Estado". López Davidson le respondió que no se trata de eso, sino que el presidente demuestre si cierto o falso lo que dijo. Mayorga mostró tanto su apoyo a Bukele que durante la sesión plenaria, junto a Escalante, le entregaron al resto de diputados unas hojas de papel que decían "Yo no soy de los 43". La legisladora volvió a pedirle a López Davidson que se haga a un lado del partido y dijo que "la mitad" de diputados de ARENA piensa los mismo.

El diputado de GANA, Francisco Zablah, dijo que cree que el presidente de ARENA "está loco". "Yo creo que venir a quererle quitar el fuero al presidente, que nunca ha sucedido en este país, solo lo puede decir alguien que está un poco descerebrado", señaló.

El secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, dijo esta semana a LA PRENSA GRÁFICA que es un tema que no lo han discutido al interior de su partido.