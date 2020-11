Diputados se niegan a dar más fondos al Gobierno Central

No más fondos para el Gobierno, esa es la postura que fijaron ayer las fracciones parlamentarias de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Son más de $500 millones los que están detenidos en la Asamblea Legislativa. Distribuidos en diferentes préstamos, todo este dinero forma parte de los $2,000 millones que se le autorizó al Gobierno que emitiera como nueva deuda para que lo tuviera como fondo para el manejo de la emergencia por covid-19.

Hace una semana los diputados de la comisión de Hacienda, específicamente los de ARENA, GANA y PCN, firmaron un dictamen favorable para que se ratificaran $300 millones.

“Mensaje: las necesidades del pueblo pueden esperar. Hay dictamen de la Comisión de Hacienda, pero aún así algunos diputados le niegan fondos a nuestros agricultores, FOMILENIO II y para seguir combatiendo las emergencias”.

Alejandro Zelaya, Ministro de hacienda.

Para ese dinero se habían definido diversos destinos, dentro de ellos estaba el FOMILENIO II, las alcaldías municipales, así como el Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID).

Pero el dictamen que se acordó en la comisión nunca fue discutido en el pleno legislativo durante la sesión plenaria. No ocurrió en la del jueves pasado ni tampoco en la de ayer. De hecho, en esta última se sometió a votación dos veces la propuesta de que se regresaran a estudio de la comisión, en la segunda se obtuvieron 44 votos y el expediente volvió a análisis.

Las explicaciones que dieron los diputados a esta decisión de no aprobar, por el momento, más fondos para el Gobierno giran en torno a aspectos relacionados a la falta de transparencia y a los señalamientos de mal manejo de fondos.

"No vamos a acompañar ninguna votación de más préstamos cuando hay un Gobierno que lo que está haciendo es despilfarrando los fondos públicos... No podemos seguir aprobando préstamos que la población para seguirle pagando caprichos a un presidente... Esta situación es insostenible para el país, no podemos seguir aprobando fondos para que hagan contrataciones amañadas", consideró la diputada del FMLN, Yanci Urbina.

Similar postura fijó el diputado del PDC, Rodolfo Parker. "¿Cómo va a merecer Bukele y su gente que la Asamblea le siga aprobando fondos si están robando al despoblado?", cuestionó el diputado .

Carlos Reyes, Jefe de fracción de ARENA.

En tanto, el jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, dijo que continuarán estudiando los destinos que se pondrán al préstamo. "Ya veremos si tomamos la decisión de aprobarlos o si seguimos en estudio... Lo que pasa es que hay temas que para nosotros son importantes, por ejemplo, el de FOMILENIO y el de veteranos y creemos que hay que cumplir con esos compromisos antes de que finalice el año", consideró.

Reyes, Urbina y Parker coincidieron en que otro de los motivos por los que no aprueban más fondos para el Gobierno es que ha retenido lo correspondiente al FODES durante casi seis meses.

Las fracciones que sí apoyan la ratificación de estos préstamos y la aprobación de otros son las de GANA y PCN. Culparon a ARENA de que el acuerdo que se tenía se haya caído y reconocieron que sin la fracción tricolor no se puede dar luz verde a los fondos.

Algunos préstamos pendientes

El Gobierno ha solicitado la aprobación de varios préstamos, esto como parte del financiamiento para el manejo de la emergencia. Estos son algunos de los que están en estudio dentro de la Asamblea:

1.- De $50 millones

Para la “Respuesta inmediata de salud pública para contener y controlar el coronavirus y mitigar su efecto en la prestación del servicio en salud” se ha solicitado este préstamo. Está pendiente de ratificación.

2. - De $250 millones

Este empréstito se ha pedido para destinarlo a diferentes fines, entre ellos el financiamiento a FOMILENIO II, a las 262 municipalidades, para el pago de pensiones y otros beneficios de los veteranos. También está pendiente de ratificar.

3.- De $250 millones

Este es uno de los últimos expedientes que presentó Hacienda. Se informó que este servirá para “apoyar los esfuerzos del Gobierno en la reactivación económica, atención a grupos vulnerables y fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica”.

4.- De $15 millones

El financiamiento se proyecta adquirir con el Fondo OPEP y se planea utilizar para la implementación de medidas generales de atención de la emergencia. Este préstamo y el antes mencionado están pendientes de aprobación legislativa.