Diputados se quejan de la “poca seriedad” e “irrespeto” a la Comisión que investiga declaraciones de Carlos Marroquín

El diputado del PDC Jorge Mazariego criticó este martes la “poca seriedad” que algunos funcionarios del Gobierno le han dado a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa. Esta fue creada a principios de octubre para investigar las declaraciones que el director de la Unidad de Tejido Social, Carlos Marroquín, diera el mes pasado respecto a la supuesta implicación de ARENA y FMLN en el alza de homicidios del 20 de septiembre.

Mazariego, quien es presidente de la Comisión Especial, dio una conferencia de prensa por lo ocurrido el viernes pasado cuando la sesión fue suspendida abruptamente durante la intervención del director de Centros Penales y viceministro de Justicia y Seguridad, Osiris Luna Meza, en medio de una discusión.

“Osiris venía en calidad de director de Centros Penales, pero la línea que traía era seguir con el desprestigio de este órgano de Estado. Es lamentable, la verdad, que tengamos este tipo de trato para la Asamblea Legislativa por el hecho de ser precampaña electoral”, manifestó Mazariego.

El diputado aseguró que “cuando se le suspende el uso de la palabra (a Luna) no fue por la información que estaba dando”. “A la Comisión Especial no le interesan otros hechos, disculpen. La Comisión Especial está enmarcada sobre los hechos del 20 de septiembre. El video que estaba poniendo (Luna) era sobre los bailes que hicieron en los centros penitenciarios, pero eso no tiene nada que ver con el alza de homicidios del 20 de septiembre”, agregó.

En efecto, Luna Meza se encontraba reproduciendo en una laptop el video de la “porno fiesta” en el penal de Izalco ocurrida en 2012 cuando el diputado de ARENA Mauricio Vargas dijo que no había “condiciones para continuar” y suspendió la sesión.

“La Comisión Especial tiene la facultad de suspenderse. No fue silenciar los micrófonos, sino suspender la Comisión Especial por el irrespeto que se estaba teniendo y la evasión a las preguntas que le estaban haciendo, (Luna) no estaba contestando lo necesario”, añadió Luna.

Declara Ministro de la Defensa

Este martes fueron citados a la Comisión Especial el ministro de la Defensa Francis Merino y –por segunda ocasión- el director del Organismo de Inteligencia del Estado Pedro Víctor Dumas.

Dumas se volvió a excusar con una nota en la que argumentó que el carácter de la información que maneja la entidad que dirige es confidencial y por tanto no puede asistir a declarar. La Comisión decidió citarlo por tercera vez para el próximo viernes a las 10:00 de la mañana. “Las leyes de la República establecen que es obligación de todo funcionario comparecer ante una Comisión Especial”, dijeron.

El ministro de la Defensa Francis Merino declara en la Comisión Especial que investiga las declaraciones del director de Tejido Social Carlos Marroquín sobre el alza de homicidios del 20 de septiembre pasado. Foto de LA PRENSA/Melissa Pacheco

Por su parte, Merino acudió hoy y aseguró que la Fuerza Armada no tiene la facultad para hacer investigaciones respecto al tema del que se trata. “Nosotros hacemos inteligencia orientada a aspectos de la Defensa Nacional”, dijo.

Agregó que “el único conocimiento” que tiene es lo que se ha expuesto en la Comisión por parte de los otros funcionarios que han asistido a declarar.

El viernes, el ministro de Seguridad Rogelio Rivas dijo que tienen información de Inteligencia Penitenciaria que están procesando y recabando sobre una supuesta vinculación entre actores políticos y actores empresariales con los crímenes del 20 de septiembre.