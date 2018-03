Diputados se van al cine

Semana de trabajo corta

Los 84 diputados han sido convocados esta mañana de cine en uno de los centros comerciales de Antiguo Cuscatlán: La Gran Vía. Ahí, han sido convocados para ver un documental sobre el 25 Aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz."Se invita a todos los diputados y diputadas a la proyección cinematográfica del resumen del material histórico del XXV Aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz. Lugar: Cinemark La Gran Vía", dice la convocatoria que el Congreso tiene en su sitio web.Por eso, hoy en la mañana no habrá comisiones de trabajo en la Asamblea Legislativa. Las convocatorias se han hecho para la tarde, cuando, generalmente; los martes por las mañanas se reúnen comisiones como la de seguridad pública y la de reformas electorales y constitucionales. La visita al cine para los diputados está programada para las 9:30 am.Pero no solo hoy por la mañana es que no laborarán los legisladores. La Junta Directiva de la Asamblea ha programado la sesión plenaria para mañana, es decir, que los diputados quedarían libre de reuniones de trabajo de las comisiones mañana mismo.Desde la llegada de Guillermo Gallegos a la presidencia de la Asamblea se han hecho frecuentes que las sesiones plenarias se realicen los miércoles.Para esta semana, y tal como lo evidencia la convocatoria del Congreso, de las veinte comisiones permanentes que tiene la Asamblea, solo diez tendrán sesiones de trabajo.