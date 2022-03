Diputados señalan actos arbitrarios en actuar del Ejecutivo

A los cuestionamientos al gobierno por la falta de eficiencia en el funcionamiento de las rutas 42 y 152, tras el arresto del empresario de transporte Catalino Miranda, se sumaron los vacíos por la falta de proceso para apropiarse de las unidades.

Estas irregularidades fueron denunciadas por legisladores, como fue el caso del jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, quien indicó: "la apropiación violenta que hizo el gobierno de las unidades, ahí no opera la expropiación, porque no hubo debido proceso legal". "Lo que hay es una confiscación de bienes, y la confiscación está prohibida por la Constitución", agregó el legislador tricolor.

Mientras, el diputado Jaime Guevara (FMLN) se refirió al tema y aseguró que no defienden a ningún empresario de buses, pero que no se ha aplicado la ley como debería. "Lo que señalamos es la matonería, la prepotencia, la irrupción. Esa sensación que quieren dejar en el resto de transportistas, de que si no se ponen a la orden, o si no cumplen lo que él (Bukele) está mandatando les va a pasar lo mismo. Eso estamos señalando", apuntó el jefe de fracción de partido de izquierda.

Luego, el jefe de fracción de GANA, Juan Carlos Mendoza, fue el único que consideró que la confiscación de unidades tenía sustento jurídico. Para ello, citó el artículo 112 de la Constitución, el cual indica que el Estado podrá administrar las empresas de servicios cuando los propietarios se resistan a acatar disposiciones legales.

"El tema de las concesiones es una cosa. Las puede eliminar y punto, cuando se incumple. Pero el art. 112 establece que puede administrar las empresas", consideró el legislador.