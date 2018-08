Diputados siguen sin elegir magistrados, tras regresar de vacaciones

Los diputados de la Asamblea Legislativa regresaron a las actividades, después del período de vacaciones agostinas, sin lograr muchos avances en el proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, el cual ya tiene 23 días de retraso.

Según los legisladores Mario Tenorio, Guillermo Gallegos, ambos de GANA, y Damián Alegría, del FMLN, la responsabilidad de la no elección recae en su totalidad en ARENA, al no encontrar un acuerdo, así como en el presidente del parlamento y de la comisión política, Norman Quijano, por no convocar a reunión para buscar un consenso político.

"Nosotros estamos a la espera de un llamado del presidente de la Asamblea Legislativa, que es además el presidente de la comisión política, para que convoque a dicha comisión y ver este tema con la urgencia que merece. Nosotros como GANA esperamos que se convoque a la comisión porque solo ahí pueden darse avances", aseguró Tenorio, y recordó que la última sesión de la comisión política quedó abierta antes de que iniciara el período de la fiestas agostinas.

Ante esta crítica directa, Margarita Escobar, diputada de la bancada tricolor, aseguró: "En ARENA hay acuerdos, lo que no tenemos son los votos. Es un cuento viejo eso de querer culpar a ARENA de todo y los cuentos viejos ya nadie los cree".

Entre tanto, el efemelenista Damián Alegría mantuvo los señalamientos al mencionar: "El partido que está deteniendo la elección de los magistrados es ARENA. Ellos obviamente no van a aceptar públicamente el problema".

La no designación de la nueva Sala de lo Constitucional, así como el integrante de la Sala de lo Civil significa una preocupación, a criterio del diputado Francisco Zablah, de GANA, quien dijo que es urgente que se determine a los nuevos magistrados, por la institucionalidad del país.

"Es cierto que los diputados que no estamos en la comisión política no tenemos la misma responsabilidad de los que sí están en ella; sí he hecho un llamado a todos los diputados tomando como base el artículo 17 del reglamento interno de la Asamblea que dice que los diputados tenemos voz en las comisiones en las que no somos propietarios y que vayamos a la comisión política a ejercer presión para que se elijan a los magistrados muy pronto", señaló Zablah.

El pecenista Antonio Almendáriz, miembro de la comisión política, afirmó que es una necesidad que "al menos" exista un llamamiento a comisión política para "saber cómo está la posición de los otros partidos y dar una salida rápida a esta situación que afecta a todo el país".

Almendáriz también aseguró que es una urgencia que las reuniones de la comisión y todo el proceso de elección vuelvan a ser abiertos para todas las personas que estén interesadas en verlas.