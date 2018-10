Diputados suman 100 días sin elegir magistrados

El país suma hoy 100 días de no tener Sala de lo Constitucional y se mantiene incompleta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la falta de acuerdo entre los diputados de los diferentes partidos en la Asamblea Legislativa para elegir a los magistrados.

Desde el 16 de mayo el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) llevó al congreso legislativo los documentos de los 30 candidatos, de los cuales deben elegir a cuatro propietarios y sus suplentes para la Sala de lo Constitucional y otro para la Sala de lo Civil u otra. Los exmagistrados terminaron su periodo de nueve años el 15 de julio.

Durante estos meses, en la comisión política los partidos han presentado listados de candidatos favoritos, pero la dinámica ha sido acusarse de buscar poner a personas afines para favorecerse y controlar la Sala de lo Constitucional y Corte Plena.

Diferentes organizaciones sociales le han exigido a los legisladores elegir magistrados, pues sin Sala de lo Constitucional los ciudadanos están desprotegidos de sus derechos constitucionales. También les demanda escoger funcionarios bajo criterios técnicos y no partidarios, y que el proceso sea público.

Desde la semana pasada, algunos diputados han revelado que los partidos se reúnen en privado y que existe un panorama favorable para concretizar un acuerdo en estos días.

"Nosotros seguimos buscando reuniones bilaterales, estamos conversando, estamos creyendo que ojalá podamos llegar a ese acuerdo... No tenemos todavía una negociación final, pero estamos avanzando y creemos que puede haber Sala de lo Constitucional", dijo el jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes.

El legislador añadió esperar que la alianza FMLN-GANA permita que puedan elegir a los "mejores hombres y mujeres". "Nosotros lo hemos dicho con toda claridad: la discrepancia que tenemos es por una persona", señaló sin mencionar nombre.

Cabe recordar que ARENA ha objetado la postulación de la procuradora general, Sonia Cortez de Madriz, en la Sala de lo Constitucional, pero sí acepta que vaya a otra sala.

En tanto, Rodolfo Parker aseguró que en los encuentros privados hay una nueva actitud entre las fracciones que marca un paso para vaticinar que pronto habrá nombramiento.

Parker sostuvo que en la negociación se han puesto nuevos nombres sobre la mesa, pero no quiso detallar cuáles son. "Estamos hablando de personas muy bien calificadas, no estamos hablando de personas que estarían allá de los últimos, estamos hablando siempre en el marco de la idoneidad, en eso no estamos cediendo", indicó.

Los partidos de derecha han señalado que el FMLN y GANA se unieron en el tema y no han permitido que avance. Esta vez, algunas fuentes aseguran que en la negociación no está participando GANA.

"Nosotros sí hemos dejado en claro que no podemos seguir presos de que si dice GANA que sí o que si dice GANA que no, porque eso ha estado afectando este proceso", dijo Parker al preguntarle al respecto. "No hay marco ya para la irracionalidad o para los caprichos o para las cuotas", agregó.

El pasado miércoles, el diputado del FMLN Jorge Schafik Hándal tampoco descartó un posible acuerdo en los próximos días. El diputado del Frente se limitó a decir que las negociaciones "van caminando" y que "ojalá se alineen todos los astros pronto" para elegir.