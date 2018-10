Diputados superan veto a reforma que da autonomía a Unidad de Investigación Financiera

Contra todo pronóstico, incluso de las mismas fracciones parlamentarias, los diputados de la Asamblea Legislativa lograron alcanzar los 56 votos necesarios para superar el veto del presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, al artículo 70 de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR).

En total, 57 diputados votaron a favor de superar el veto presidencial. El CD, ARENA, PCN, PDC, el diputado no partidario y seis diputados de GANA concurrieron con sus votos a favor. El FMLN no apoyó.

La Fiscalía se pronunció ante la superación del veto, reiteró que "es preocupante" la suspensión dentro del Grupo Egmont pero que "se demuestra que cuando hay voluntad, se pueden abordar y sacar adelante temas de país".

Pese a que se superó el veto, el país permanece suspendido del Grupo Egmont y debe ser la Sala de lo Constitucional la que dirima la legalidad del decreto aprobado, ya que el presidente las frenó por considerarlas inconstitucionales. El estudio de esto se dará luego de que los diputados logren un acuerdo sobre la elección de los magistrados.

La no entrada en vigor de la reforma que los diputados aprobaron hace meses ocasionó la suspensión de El Salvador del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera.

Durante la mañana, los diputados de la comisión de seguridad se reunieron para aprobar un dictamen para superar el veto, aunque sabían que sin el apoyo de GANA y el FMLN esto no era posible.

"Ya vimos las consecuencias nosotros, las consecuencias de no haber hecho las reformas, ya nos suspendieron... Sí, saquemos dictamen para que se vea quiénes somos los que estamos preocupados por la suspensión que se está viviendo... A lo mejor no obtengamos los 56 votos porque no están aquí todas las fracciones, pero repito, no es justo que también nosotros seamos tomados como que estamos de acuerdo en este veto", declaró el presidente de la comisión y diputado del PCN, Antonio Almendáriz. La petición fue aprobada por ARENA, PCN y PDC; GANA y el FMLN ni siquiera estaban presentes en la reunión.

"Es obvio que se estaba corriendo por someter nuevamente al país aún violentando la Constitución... Hoy hay gente que se siente satisfecha", criticó el diputado del FMLN Carlos Ruiz, luego de la votación.

Previo a que se votara, el diputado del FMLN, Javier Valdez, anunció que como fracción, iban a presentar una alternativa a la reforma que el presidente vetó.

Embajadora critica

Clara es la señal de que el Gobierno de El Salvador (GOES) no cumple el compromiso de combatir la corrupción, según la embajadora de Estados Unidos en el país, Jean Manes.

"Qué dice sobre el compromiso de El Salvador de luchar contra la corrupción cuando hay una ley que podía tener éxito, cuando el presidente está vetando esta ley y no hay suficientes votos en la asamblea para superar el veto. Eso está enviando una señal, claro que no hay un compromiso en la lucha contra la corrupción", criticó la embajadora, y dijo que "los corruptos" son los únicos favorecidos con la medida que tomó el presidente de la república.