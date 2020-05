Diputados tildan de "disparate" demanda de Bukele contra la Asamblea y observan que la CIDH no la admitiría

Varias voces de los legisladores de la Asamblea Legislativa reaccionaron este jueves a la intención del presidente Nayib Bukele de demandar a dicho órgano del Estado por, según anunció el mandatario en conferencia de prensa, considerar que los diputados están atentando contra la "salud y la vida" de los salvadoreños en un momento de crisis sanitaria provocada por el covid-19.

Dicho recurso, informó Bukele, se interpondría ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington D.C., Estados Unidos, e iría también contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Óscar Ortiz, secretario general del FMLN afirmó que lo expresado por el presidente solo deja en evidencia que él y sus funcionarios tienen "problemas de planificación y de que improvisan todo, tienen el serio problema de que no les gusta leer", tuiteó el también exvicepresidente de El Salvador.

Ortiz citó además la reflexión del director ejecutivo para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien develó que un movimiento de esta magnitud de parte del Ejecutivo sería "un disparate".

"Un poder del Estado no puede acudir al sistema para que la CIDH revise decisiones de otro poder del Estado. El ejercicio de controles entre los órganos estatales no solo no viola derechos humanos sino que los protege", acotó Vivanco, quien no ha sido tibio para criticar las más recientes acciones de Bukele en relación a su forma de abordar la crisis del coronavirus.

Además, la diputada del partido ARENA, presidenta de la Comisión de Economía, Margarita de Escobar, declaró que el sistema de la CIDH "no funciona así" porque "protege ciudadanos, no protege gobiernos. Sugiero leer lo que dice la CIDH sobre medidas covid-19".

Este jueves, desde la Asamblea, agregó que el ánimo de demandar está "fuera de todo parámetro. Es inadmisible la demanda de un órgano del Estado contra otro órgano del Estado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que está creado para proteger los derechos humanos de los ciudadanos frente a los potenciales abusos del Gobierno, no para proteger a los Gobiernos echándole la culpa a otro órgano del Estado para abusar de los derechos humanos de los ciudadanos o, peor, para violentar los derechos humanos".

Por su parte, el diputado del PDC, Rodolfo Parker, declaró que tales declaraciones de parte del presidente de la República constituyen todo un "disparate".

Bukele dio una conferencia de prensa el miércoles por la noche, en la que enmarcó a los diputados de la Asamblea Legislativa y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional como los culpables de las potenciales muertes de más ciudadanos en el marco de la pandemia del covid-19.

Bukele dijo que si los magistrados vuelven a dejar sin efecto los decretos del Ejecutivo deberían en el futuro responder a sus propios hijos y nietos por la crisis sanitaria en El Salvador.

Ilustró que la nueva ley aprobada el lunes por la Asamblea Legislativa -que pretende sustituir a la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y vigilancia por covid-19- no cubre las necesidades actuales en momentos de crisis nacional. Citó como ejemplo que en la práctica sería como dejar todas las puertas abiertas de una vivienda y solo poner un letrero contra los ladrones. Bukele ya había anunciado que vetará dicha ley.

El diputado del FMLN, Manuel Flores, dijo que la querella sería prueba de que el presidente está "mal asesorado" y trata de "evadir su responsabilidad". La diputada Karina Sosa respondió que "el presidente Bukele quiere cubrir es su falta de capacidad, su nulo conocimiento, su improvisación".

Hasta este jueves al mediodía, la CIDH no se ha pronunciado.