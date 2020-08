Dirección Nacional de Medicamentos dice que no autoriza pruebas rápidas de covid-19 para laboratorios privados

La Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) advirtió ayer que ningún laboratorio clínico privado del país tiene autorización para realizar pruebas rápidas de covid-19.

Las declaraciones las hizo Noé Geovanni García, quien es el nuevo encargado de la DNM. El funcionario agregó que tales pruebas no tienen toda la fidelidad necesaria y el covid-19 "es una enfermedad altamente contagiosa".

Hasta ayer, el gobierno dice haber tomado 268,539 pruebas de coronavirus y que es el país de Centroamérica que más PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) ha tomado.

El control de los tamizajes ha estado a cargo del gobierno y García insistió en que "la institución no ha autorizado el ingreso de ningún tipo de pruebas rápidas para covid-19. Si no se autoriza el ingreso, no se garantiza que los resultados sean fiables o certeros".

El director reconoció que hay laboratorios que tienen el equipo para las pruebas, pero que es necesaria una verificación para determinar si cumplen con los protocolos establecidos.

"Sabemos que hay laboratorios con equipos, pero hay que considerar que la enfermedad es altamente contagiosa. Se debe verificar que cumplan con los estándares que dicta el Ministerio de Salud para evitar el contagio en el personal y los usuarios", explicó García.

El Ministerio de Salud comenzó en el país la toma masiva de pruebas en los diferentes departamentos, con el objetivo de crear un mapa de contagios que sea fidedigno y que los ciudadanos tengan en cuenta ante la próxima apertura económica, establecida para el 24 de agosto.

"En muchos casos, no se están realizando pruebas covid-19, son otro tipo de pruebas. Se está conversando con la Defensoría del Consumidor para abordar la situación como publicidad engañosa", dijo el director, para garantizar el testeo que ellos hacen en todo el país.

Hasta la fecha el gobierno ya realizó tamizajes masivos en San Salvador, San Miguel, Santa Ana y La Unión.

Ayer le tomó 300 pruebas a la población de Ilobasco. El Equipo Interdisciplinario de Contención Epidemiológica (EICE) hizo las pruebas en el parque central de este municipio de Cabañas.