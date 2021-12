Dirección de Obras Municipales gastará $1.8 millones en remuneraciones en un solo mes

La Dirección de Obras Municipales (DOM) creada por el gobierno de Nayib Bukele para administrar el Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) quitado a las alcaldías se estrenará con bolsillos llenos, luego que la Asamblea oficialista aprobará en la plenaria del pasado martes incorporar su presupuesto para funcionar durante el último mes del 2021.

La iniciativa presentada —y aprobada con dispensa de trámite— estipula que para poder "iniciar con la ejecución de obras municipales en lo que resta del presente ejercicio fiscal de 2021" es necesario asignar $274.7 millones a la DOM.

Dicho monto se dividirá en $4 millones para dirección y administración institucional, y $270.7 millones para gestión de programas y proyectos de inversión.

Sin embargo, lo elevado de las cifras y el proyecto presentado como iniciativa permitió conocer detalles que todavía no eran públicos respecto a la DOM. El primero de ellos, y el más destacado, el relacionado a la cantidad de empleados de la institución: 425.

En efecto, el proyecto consigna que la DOM cuenta con 425 empleados distribuidos en cuatro categorías: personal ejecutivo (12), técnico (386), administrativo (18) y de servicio (9).

Junto a la cantidad de empleados de la institución camina el dato del monto a invertir en salarios: $776,600 por mes, ya que el rango de salarios de la institución va desde los $700 (asignado a una sola persona) hasta 54 personas cuyos sueldos serán de $2,000 en adelante (ver tabla).

Lo anterior, multiplicado por 12, significa que la DOM invertirá en salarios en un año el equivalente a $9.3 millones.

Asimismo, y pese a que la tabla de salarios de la institución consigna que se invertirá $776,600 por mes, destaca el hecho que para el apartado de remuneraciones (que incluyen, además del salario mensual, también el pago de prestaciones como aguinaldos o bonos, si es el caso), la DOM tiene $1.8 millones asignados, solo para diciembre de 2021.

Tales cifras marcan un elevado contraste con lo que fue el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), que era quien se encargaba de coordinar el tema municipal hasta su liquidación por parte del oficialismo, en noviembre.

ISDEM contaba con 163 empleados (contra 425 de la DOM). En estos, el GOES invertía $165,102 al mes en salarios (por $766,600 de la DOM), y $1.9 millones al año (contra $9.3 millones de la DOM).

Cuestionamientos

Todo eso conllevó a los cuestionamientos de las bancadas de oposición de la Asamblea, que reclamaron la falta de transparencia que el GOES ha sostenido en el uso de fondos públicos.

Para el caso, la primera crítica es cómo podrá la DOM ejecutar $274 millones en un solo mes. A menos, coincidieron Claudia Ortiz (Vamos) y Anabel Belloso (FMLN), que sea dinero ya utilizado, pese a que la DOM no existía legalmente.

"Lo que parece es que ya ejecutaron. Que ese dinero ya se gastó, de una partida que no había sido asignada para ese destino. Eso tiene nombre: malversación. Pero necesitamos que hagan honor a su compromiso discursivo de la transparencia y que expliquen porqué esto ha sucedido y cómo lo han hecho", indicó Ortiz.

La crítica, precisamente, surge porque la DOM ya cuenta con local, bienes materiales, vehículos e inclusive con la ya mencionada planilla de 425 empleados, pese a que no existió legalmente sino hasta hace un par de semanas cuando se aprobó su creación vía ley.

"Es materialmente imposible, a menos que hayan violentado procesos y hayan empezado a asignar recursos sin tener la disponibilidad presupuestaria, que por constitución hay un mandato que debe estar asegurada, que vayan a ejecutar $274 millones", indicó Belloso.

Para reforzar su punto, Belloso recordó que según los datos del mismo ministerio de Hacienda, hasta octubre de este año, el porcentaje de ejecución del presupuesto en inversión pública apenas era del 31 %. "¿Cómo quieren que la población crea que con esta reforma presupuestaria ya se van a ver solventadas las peticiones que han venido teniendo", criticó.

Asimismo, Johnny Wright (Nuestro Tiempo) consideró que la asignación de $274 millones es una muestra más del carácter "irregular" que ha rodeado a la dirección desde el anuncio de su creación.

"Se revela que ya existía una institucionalidad que no estaba avalada por ley. De hecho, el paquetazo está compuesto por una serie de decretos de derogatoria de leyes y de eliminación del ISDEM, y leyes para facilitar este tema de compra directa y otros esquemas que nos alejan de la transparencia", indicó Wright.

Luego, del lado del oficialismo, durante la plenaria, Nuevas Ideas justificó la asignación presupuestaria con críticas hacia la oposición, sin detallar respuestas a las dudas abiertas por la iniciativa.

Así, quienes intentaron defender la decisión fueron los partidos afines, en voz de la diputada Marta Pineda (GANA) y Reynaldo Cardoza (PCN), aunque este último, reconoció que el número de empleados de la DOM es elevado. "Lo de la cantidad de empleados habría que preguntarle al director de la DOM. Él sabrá dónde los va a utilizar. Creo que es una cantidad elevada, eso sí", apuntó Cardoza.

Mientras, Pineda aseguró que aunque no se ejecuten los $274 millones, "existe la posibilidad que si sobra, ese monto sea represupuestado para el siguiente año".

La DOM nace rodeada de cuestionamientos

Preguntas sobre el origen de sus fondos y normativas que le permiten concentrar poder

1- ¿Qué fondos son?

Según la iniciativa presentada, estos provienen del Fondo General de la Nación, pero no está claro si esos $274 millones corresponden en su totalidad al FODES que la gestión Bukele no ha entregado a las actuales gestiones municipales que asumieron en mayo. Los nuevos alcaldes han recibido el FODES que el GOES no quiso dar a sus antecesores, pero no el de la nueva gestión.

2- ¿Cómo ha operado?

Cuando Nayib Bukele anunció la creación de la DOM, en mayo, anunció a Álvaro O‘Byrne como su director. A defender las iniciativas de ley que la involucran se ha presentado María Andino, gerente legal. Además, la DOM ya cuenta con local, bienes y empleados. La pregunta es cómo han operado todo este tiempo, y recibido salarios (si así ha sido el caso) si la dirección no existía legalmente.

3- Saltarse la LACAP

Una de las primeras leyes que la gestión Bukele presentó a la Asamblea para dotar de facultades a la DOM fue una de simplificación en los procesos de contratación, con la intención de saltarse los controles de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), lo que ha sido cuestionado puesto que riñe con principios de transparencia.

4- Expropiaciones

Además de la normativa para saltarse los controles de transparencia y buen uso de recursos de la LACAP, los diputados de Bukele también aprobaron una ley de expropiaciones para permitir a la DOM apropiarse de propiedades con un proceso exprés, anulando el derecho a la defensa de los dueños de estas y sin obligación de cumplir con requisitos contemplados en el Código Municipal.