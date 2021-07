Dirección de Obras, sin existir; y reforma a ley FODES, sin hacer

Los intentos del GOES para centralizar el FODES y no entregar fondos a las alcaldías aún no se materializan en forma de decretos y leyes.

El 8 de abril de este año, Nayib Bukele anunció la creación de una Dirección de Obras Municipales, la cual estaría a cargo de Álvaro O'Byrne. Asimismo, dio a conocer que reformarían la Ley FODES para que las alcaldías dejaran de recibir el 10 % de los ingresos corrientes del Estado y pasaran a recibir solo el 1.5 %.

Asimismo, Bukele señaló que un 4.5 % de los ingresos del Estado sería utilizado para obras en los municipios. De la aprobación y ejecución de esto se encargaría la dirección coordinada por O'Byrne.

Sin embargo, a esta fecha, el ejecutivo no ha creado dicha dirección ni mucho menos ha presentado en la Asamblea Legislativa propuesta alguna para reformar la ley del FODES. Pese a ello, ya avisó a las alcaldías que no les entregará fondos, sino que tendrán que tramitar obras con el MOP (ver nota principal).

La actitud del ejecutivo ante las municipalidades fue considerada por la diputada Anabel Belloso (FMLN) como una amenaza a la autonomía local.

"El objetivo del FODES cuando nace en los ochentas, justamente, fue dedicar fondos a las municipalidades para que tuvieran autonomía en el desarrollo de sus obras siendo quienes están inmediatamente en el territorio. Hoy es como ir en retroceso y se cuestiona qué nivel de eficiencia en la ejecución se tendrá si se concentran estos recursos en una sola instancia como es el MOP", agregó.

Luego, el diputado Romeo Auerbach (GANA) defendió la idea del ejecutivo, debido a ejemplos de ediles que usaron mal los recursos del FODES. "Si la finalidad es hacer obras, van a llegar en obras también. Y es mejor cuando se maneja de manera más grande, puesto que puede decir que una región de cinco municipios quiere arreglar algo y se puede hacer. Si siempre llega el dinero y llegan en obras", puntualizó.