Directiva de Asamblea bloqueó iniciativa que pide que uso de Bitcóin no sea obligatorio

La junta directiva de la Asamblea oficialista, dominada por Nuevas Ideas y partidos afines al oficialismo, sacó de las piezas de correspondencia recibidas por el órgano de estado una propuesta de reforma a la Ley Bitcóin hecha por el FMLN para que el uso de la criptomoneda no sea de carácter obligatorio.

La propuesta fue presentada por las diputadas Anabel Belloso y Dina Argueta la pasada semana. De acuerdo al procedimiento normal, esta semana debía ser incluida en las piezas de correspondencia para que fuera enviada a la comisión financiera para su estudio. Sin embargo, la iniciativa no formaba parte de la agenda.

Al cierre de la plenaria del pasado martes, alrededor de la media, Argueta consultó al presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, porqué no se agendó la pieza presentada por el FMLN. La respuesta de Castro fue que la decisión de no agendarla fue basada “en las facultades que nos da el reglamento interno de esta Asamblea”, aunque no indicó el artículo en cuestión para tomar dicha decisión.

El numeral 12 del artículo 12 del RIAL establece entre las facultades de junta directiva: “Elaborar la propuesta de agenda de cada sesión de la Asamblea, la cual se dará a conocer anticipadamente y deberá contener, en su caso, el extracto de los dictámenes que presentan las comisiones, las iniciativas de Ley y las solicitudes que, por escrito, se presenten, cuya resolución corresponda a la Asamblea. La correspondencia y los dictámenes deberán ser presentados con la debida antelación a la convocatoria de la sesión de la Junta Directiva”. No explica en qué casos la directiva puede sacar de agenda la correspondencia presentada por diputados.

Ante la justificación dada por Castro, la diputada Anabel Belloso respondió y aseguró que espera que la idea del oficialismo no sea “evitar la discusión de un tema tan sensible que está generando preocupación e incertidumbre en la población”.

“La pieza cumple con los requisitos de pieza de correspondencia y proyecto de decreto. Y lo que debe hacerse, según el procedimiento, es ser enviada a la comisión respectiva. No puede sobrepasar la junta directiva sus facultades argumentando un artículo del RIAL porque la pieza cumple con los requisitos y debe continuar su proceso”, agregó Belloso.

Tras la participación de Belloso, Argueta pidió incluir la pieza de correspondencia, a lo que Castro volvió a negarse y pasó a las convocatorias de comisiones. Solo indicó que la pieza sería retomada “oportunamente”.

Entre las reformas propuestas por las legisladoras se encuentran una modificación al polémico artículo 7. Este regula que los agentes económicos están obligados a aceptar pagos en Bitcóin. La propuesta de reforma dice que los agentes “podrán” aceptarlos; o sea, lo deja a criterio del agente económico, con lo que quita la obligatoriedad del uso de la criptomoneda.

Asimismo, la reforma propone que pagos de impuestos, salarios, y pensiones deberán ser cancelados en dólares.