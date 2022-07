Directivos de la FESFUT se ponen a disposición de la FGR para investigación por lavado de dinero

Los apoderados legales del Comité Ejecutivo de la FESFUT presentaron ante la Fiscalía una solicitud de revocatoria contra la medida cautelar que suspende de sus funciones a los miembros de dicho Comité, por los delitos de administración fraudulenta y lavado de dinero y activos.

Además, todos los directivos de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) se pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para ser investigados.

El abogado Miguel Anaya aseguró que el ministerio público no ha podido comprobar ninguna de las acusaciones. "Para que exista una acusación por lavado de dinero se tiene que probar el lavado de dinero o la administración fraudulenta y aquí no han probado ninguna de las dos. La Fiscalía está haciendo un doble esfuerzo pero no hay indicios de nada", aseguró.

Anaya afirmó que la Fiscalía solicitó a la institución los documentos del periodo de 2018 a 2022.

Por su parte el abogado Fernando Meneses comentó que cuentan con un financiero contable que analizará todas las auditorías que se ejecuten.

"Venimos a la FGR porque vamos a colaborar en todas las diligencias de investigación que se están haciendo. Hemos nombrado a nuestro financiero contable que va a ser el análisis de la autoría tanto del Comité Ejecutivo como de su presidente", agregó.

Meneses aseguró que todo el dinero proveniente de FIFA ha sido liquidado y que no les preocupan las auditorías.