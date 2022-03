Director PNC: arresto de Catalino Miranda fue por "resistencia agresiva"

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, informó ayer que la detención del empresario de transporte público Catalino Miranda fue realizada por la institución bajo el delito de resistencia agresiva. La versión policial es contradicha por declaraciones del mismo imputado e imágenes al momento de su captura.

Miranda fue capturado el sábado alrededor de las 8:15 de la noche cuando se encontraba en el punto de buses y microbuses de la ruta 42, en San Salvador. Esa misma noche se le consultó su versión de los hechos y aseguró que se encontraba en el "plantel" y que la Policía estaba en el lugar. Hasta ese momento no había sido notificado de ningún delito.

"Nada que decir (respondió a los señalamientos en su contra). Yo en el plantel estaba. Ahorita no estoy en calidad de detenido, no más me dijeron que querían hablar conmigo en Tránsito, no sé si hay algún delito", expresó durante la conversación.

En las imágenes de su detención también puede observarse que no mostraba resistencia a las autoridades. Pero la primera versión que sostuvo la PNC en su cuenta de Twitter fue que había sido por incrementar el pasaje de forma ilegal y obstaculizar la vía pública con sus unidades.

Esta también fue contradictoria a lo que Arriaza Chicas aseguró ayer en conferencia de prensa, cuando sostuvo: "Llega la Policía a pedirle la colaboración que retire las unidades de la vía pública. Hubo un intercambio de palabras entre ellos, según el informe policial, y es ahí donde una patrulla de tránsito procede a la detención".

Hubo otras personas detenidas y son Hermel Ernilson Castro, José Félix Castillo y Rommel Iván Aquino Barrera, motoristas de la ruta 42. La Fiscalía General de la República (FGR) los acusa de "venta a precio superior en perjuicio de los usuarios y el Estado".

Las autoridades sostienen que las capturas fueron en el marco de las sanciones impuestas a empresarios y motoristas del transporte colectivo que incumplen con las tarifas autorizadas por el gobierno.

Todos serán presentados hoy ante los juzgados correspondientes para iniciar el proceso judicial en su contra, según confirmó la Fiscalía ayer.