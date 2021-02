Director de Centros Penales ingresa a la fuerza a centro de votación

¿Qué función tiene en el centro de votación? Le preguntaron al director de Centros Penales, Osiris Luna, luego de irrumpir en un centro de votación ubicado en el municipio de Guaymango, departamento de Ahuachapán.

A Osiris le solicitaron no atrasar el proceso y le pidieron que presentara una acreditación para que él pudiera estar en el centro de votación, a pesar de que aún no estaban abiertas las puertas para los votantes.

“Yo no he venido a perseguir delitos en este momento, yo he venido a verificar la legalidad del proceso electoral; si hay delito la policía debería actuar en flagrancia”, aseguró el fiscal electoral asignado en ese proceso electoral.

En un vídeo compartido por ciudadanos se observa a un grupo de militantes del partido Nuevas Ideas, encabezados por Osiris Luna, ingresar de manera violenta al centro de votación.

#Elecciones2021 | Denuncia ciudadana reporta que en el centro de votación de Guaymango, el director de Centros Penales, Osiris Luna Meza ingresó a la fuerza. El portón del lugar fue violentado. Video: cortesía. pic.twitter.com/mDwStc1uUE — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) February 28, 2021

Luna denunció que se estaban incumpliendo deberes por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que estaban estropeando el proceso electoral ya que según él había un bloqueo a miembros del partido Nuevas Ideas y eso representa “una afectación a la transparencia de las elecciones”.

La denuncia de Luna iba dirigida en el sentido que a los miembros de Nuevas Ideas no se les había entregado credenciales para formar para de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), situación que fue aclarada por autoridades del TSE.