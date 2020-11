Director de JVE seguirá proceso en libertad

"Ya está requerido y presentado y serán los tribunales correspondientes los que determinen si hubo cometimiento de delito", dijo el fiscal Raúl Melara al preguntarle sobre la acusación contra César Reyes, director suplente de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE).

Reyes, representante del partido ARENA en la JEV, fue acusado por el delito de expresiones de violencia contra la mujer el pasado martes y requerido ayer en un Juzgado de Paz.

“Ya está requerido y serán los tribunales los que determinen si hubo cometimiento de delito”.

Raúl Melara, Fiscal General república.

Melara dijo que no pedían prisión contra el miembro de la JVE porque la pena por la cual el puede ser condenado en caso de ser culpable, no es una pena prisión y agregó que sería un exceso por parte de fiscalía pedir prisión cuando el delito no lo contempla.

En vista que no se pidió su detención, el Juzgado de Paz decretó que Reyes seguirá el proceso en su contra en libertad. La víctima también pertenece a la junta, según dio a conocer la Policía.