Director de PNC confirma 10 nuevos casos de coronavirus en agentes

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, confirmó este sábado otros diez casos de contagios de coronavirus en las filas de los agentes policiales. Con esto, sube a 20 el total de infectados en la corporación policial.

"Algunas personas, algunos compañeros, me dicen que no es bueno informarlo, pero yo creo que sí es necesario que nuestra fuerza policial lo sepa (...) Nosotros sabemos que es imposible, al estar en primera línea interactuando con diferentes personas en los lugares de trabajo, es imposible (no contagiarse)", declaro Arriaza Chicas.

Al menos 20 policías contagiados con covid-19 en El Salvador

Estos oficiales de policía están dentro de los más de 700 casos de coronavirus reportados a escala nacional. 64 agentes de policía permanecen en centros de contención. Los elementos que padecieron la enfermedad o que tenían sospechas de coronavirus pero ya han dado negativo en la prueba se encuentran reincorporados en sus labores.

De los 110 compañeros que estaban en centros de contención, ya solo quedan 64 %. Quiere decir que casi el 50 % de nuestros compañeros algunos ya regresaron a sus unidades policiales, eso significa que ya se hicieron pruebas de tamizaje y han salido negativo.

Por su parte, el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, informó que la Fuerza Armada también cuenta con casos positovos de la enfermedad en sus filas, pero no aclaró datos. Dijo que ocho soldados ya están recuperados.

"No hay nadie que esté con problemas. La mayoría, el 99 % de ellos, está asintomático; hay una persona que tuvo una leve calentura y eso también es positivo. Tenemos a una parte de ellos en el Hospital Militar Central y otro en un hotel donde fue utilizado anteriormente para gente positiva que está asintomático", declaró Merino.