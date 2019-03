Director de PNC confirma incautación de presunto vehículo donde fue trasladada estudiante asesinada ayer

El vehículo donde supuestamente fue trasladada la estudiante asesinada ayer y encontrada en Ciudad Delgado ya ha sido incautado por la Policía Nacional Civil, así lo informó su director, Howard Cotto.

La autoridad policial no brindó más detalles de donde fue incautado ni el tipo de carro que es, pero si detalló que está a nombre de una persona que a su vez, tiene registrado otros diez automóviles.

Además, indicó que uno de los posibles móviles del asesinato de la menor pudo estar relacionado con otro doble asesinato ocurrido en la calle a San Luis Mariona, en el municipio de Cuscatancingo.

Hasta el momento no se tienen mayores detalles de este hecho, pero las autoridades ya realizan las investigaciones respectivas.

El cadáver de la niña, de 15 años, fue hallado a un costado de la calle que conduce a la colonia Rivera, en las inmediaciones del kilómetro 11.5 de la carretera Troncal del Norte.

Elementos de la Policía Técnica y Científica confirmaron que la menor presentaba señales de haber sido estrangulada. El cadáver no tenía lesiones de armas de fuego ni cortopunzantes.

Testigos le contaron a los investigadores que la niña fue lanzada a la orilla de la calzada desde un vehículo en marcha, por lo que presumen que fue asesinada en otro lugar y luego trasladaron el cadáver hasta esa zona.

La policía dijo que la víctima no fue identificada por no portar documentos, tampoco pudieron verificar al centro escolar al que asistía, debido a que el uniforme no tenía ninguna escarapela.