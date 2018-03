Director de PNC explica por qué hizo cambios en 44 jefaturas

Lee también

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, confirmó esta mañana que ha ordenado 44 cambios en jefaturas en el interior de la institución , en todo el país. Cotto dijo que los cambios obedecen a una estrategia más integral para combatir el crimen organizado."Estos cambios no se están haciendo porque algunos sean malos jefes o ineficientes, yo he sido muy responsable en plantear que estos cambios se hacen después del informe que hemos dado del año de gestión y para articular de mejor manera la estrategia en contra del crimen organizado y la investigación', dijo el director.Cotto no detalló los 44 cambios, aunque dijo que entre los más relevantes está el nuevo subdirector de inteligencia, que es el comisionado Saúl Hernández Laínez, y en la subdirección de seguridad pública fue nombrado el comisionado Hugo Ramírez.