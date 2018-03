Director de Penales asegura “no hay salón VIP” en sector 9 de Mariona

Lee también

El director de Centros Penales Rodil Hernández aseguró hoy, en la entrevista del noticiero televisivo Hechos AM, que en el sector nueve del penal La Esperanza, un recinto carcelario también conocido como Mariona, no hay ningún "salón VIP (por las siglas en inglés de "Very Important Person" o "persona muy importante", en español).En el referido sector, compuesto por 14 celdas con capacidad para cuatro personas cada una, se encuentran encarceladas 20 personas, dijo Hernández. Entre ellas figura el expresidente Elías Antonio Saca , el ex fiscal general Luis Martínez , el expresentador de televisión Maximiliano González y el empresario José Ernesto Regalado O'Sullivan, entre otros.Además de la holgura en la que se encuentran recluidos a diferencia de los miles de presos del sistema carcelario salvadoreño, Hernández aseguró que no hay un trato diferenciado hacia ellos, que no tienen aire acondicionado ni agua caliente.También dijo que las visitas que pueden recibir son igual al resto de reos, es decir solo pueden llegar familiares y abogados.