Director de Protección Civil aprovecha actividad gubernamental para denunciar fraude electoral

Jorge Meléndez, Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad y Director General de Protección Civil, aprovechó la conferencia de prensa que el Gobierno dio para informar del plan Verano 2018 y denunciar que hay fraude electoral. Lo hizo en calidad de secretario general del Partido Social Demócrata (PSD).

“Quiero decir que nuestro pequeño partido, como le llaman, es un partido sólido en pensamiento. Ha ganado un diputado y no obstante al fraude electoral están quitándonos ese derecho que nos ha dado el pueblo salvadoreño y nos vamos a vacaciones y no se dice, no se plantea que nosotros hemos presentado una demanda legal”, expresó Meléndez.

La denuncia política del funcionario de Gobierno, en una actividad oficial, se debe a que, según él, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está cometiendo fraude electoral al asignar como ganador de una diputación en San Salvador por residuo a Leonardo Bonilla, quien compitió como no partidario. Meléndez cree que le corresponde al PSD y que el TSE no debía de sumar las marcas que obtuvieron los no partidarios.

El Secretario Meléndez pidió apoyo al Gobierno y al FMLN para que pidan al TSE que cambie la decisión. “Estamos diciendo que hay fraude electoral y yo quiero, con las disculpas del caso del Gobierno y del FMLN, no puedo dejar de aprovechar esta oportunidad; decirle al pueblo que he cumplido y que he sido totalmente firme con la ley. Ahora yo pido que se me respalde y que se exija al Tribunal Supremo Electoral que cumpla la ley”, expresó.