Director de Tránsito: "La sala nos tira la papa caliente, pero ellos no resuelven"

Mañana entran en vigor las restricciones anunciadas el miércoles por el Viceministerio de Transporte (VMT) para el uso libre del carril segregado del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS). En ese marco, el director general de Tránsito, Edwin Flores, volvió a defenderse ayer de los señalamientos que lo acusan de desobedecer a la Sala de lo Constitucional, que en mayo del año pasado ordenó como medida cautelar que el uso de ese carril segregado dejara de ser exclusivo, mientras emite un fallo definitivo al respecto.

El funcionario, durante una entrevista radiofónica matutina, afirmó que llevan 15 meses esperando la sentencia definitiva de la referida sala sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del uso exclusivo del SITRAMSS de la estructura vial segregada y que por esa razón se han visto en la obligación de tomar la decisión de restringir el uso público de la vía segregada.

"Una de esas obligaciones legales para el caso de la Sala de lo Constitucional o para cualquier otro funcionario del Órgano Judicial es la pronta y cumplida justicia, pero estamos hablando ya de cinco años sin que nos resuelvan. Y eso nos pone a nosotros en una condición, es decir, nos tiran una papa caliente y nos dicen: ‘señores, mientras nosotros no resolvamos (dictamos esta medida cautelar)’. Pero nunca resuelven. Y nosotros tenemos problemas del diario vivir, tenemos proyectos de nación que debemos desarrollar", criticó Flores.



Cuestionado además sobre si las nuevas disposiciones de tránsito han sido giradas aprovechando la ausencia de la Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia, Flores no desaprovechó la oportunidad para confrontar a los diputados que lo han amenazado de demandarlo ante la Fiscalía General de la República (FGR) por desacatar la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional.

"Lo que pasa es que el Estado de derecho se ve vulnerable al no haber Sala de lo Constitucional, y personas o funcionarios abusivos, como este, que pretende violentar una sentencia de la sala, son los que se valen de la ausencia de magistrados de la Sala de lo Constitucional para tomar decisiones equivocadas y violatorias de la ley", se escuchó durante el programa de radio la voz del diputado arenero René Portillo Cuadra, en un audio que fue reproducido por los conductores de la entrevista. A lo que Flores respondió: "A mí me suena irresponsable decir que me estoy aprovechando de la oportunidad de que no hay Sala de lo Constitucional para resolver (los problemas de tráfico), cuando él es el responsable de que no haya sala".