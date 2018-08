Director de la PNC vuelve a reclamar por alerta de FGR

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, volvió a reprochar ayer a la Fiscalía por divulgar una alerta sobre un plan de las pandillas para atentar contra miembros de los cuerpos de seguridad.

"Nos ha sorprendido la forma en que la Fiscalía ha estado manejando estos temas de amenazas y otros más; nosotros consideramos que somos instituciones del Estado. Ninguna de nuestras instituciones es agencia de prensa, ni tampoco periódico digital", declaró Cotto, quien dijo que la competencia de la Fiscalía se orienta a la investigación del delito.

El pasado fin de semana la Fiscalía General de la República (FGR) publicó en su cuenta de Twitter que cuenta con información de que "grupos de pandillas han dado instrucciones de atentar contra miembros de seguridad publica, principalmente en el occidente del país".

La PNC reclamó inicialmente la publicación a través de un comunicado, y Cotto reclamó a través de Twitter.



Este fin de semana fueron atacados dos miembros de cuerpos de seguridad: el sábado fue asesinado en el municipio de Candelaria, en el departamento de Cuscatlán, Ramón Alberto Raymundo Carvajal, de 30 años de edad. El pasado domingo fue asesinado un custodio de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) identificado como Santos Luis Gutiérrez Nerio, de 49 años, en Sonsonate.

"Lo que corresponde publicar en redes es a los medios, pero no a las instituciones del Estado. El protagonismo mediático no debe privar sobre la seguridad o sobre las competencias de otra institución", cuestionó Cotto, quien dijo que no hubo comunicación previa entre las instituciones.



Trece policías han sido asesinados este año. A inicios de agosto, cuando se intensificaron los ataques, se hizo del dominio público que pandilleros recluidos en Izalco habían decidido incrementar los asesinatos de los miembros de los cuerpos de seguridad.