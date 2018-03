Director del Rosales aceptó atraso en pagos

El director del Hospital Nacional Rosales, Mauricio Ventura, aceptó ayer en una conferencia de prensa que ha habido un atraso en los pagos de 96 médicos residentes de primer año del hospital, quienes denunciaron el lunes que no se les ha cancelado el salario correspondiente a tres meses. Ventura señaló que no se les ha hecho efectivo el pago debido a que ellos no realizaron el proceso a tiempo, ya que entregaron la última documentación para acreditarse como residentes en enero y ha sido hasta marzo cuando algunos la entregaron, retrasando las fechas.

“Los problemas han sido problemas en retraso en la universidad, problemas en retrasos de los mismos jefes de las áreas, y el hospital no tiene nada que ver ahí todavía. En primer lugar, todos los residentes de primer año tienen que entregar a recursos humanos todos sus documentos para iniciar los procesos de nombramiento, tienen que entregar su DUI, hacer su trámite en el Seguro Social, para su cotización tienen que entregar su trámite en la AFP, y esos trámites los tienen que hacer ellos mismos”, explicó ayer el director del Hospital Rosales.

Además, destacó que ya el Ministerio de Salud (MINSAL) les ha notificado para que realicen el pago a los médicos residentes a los que no les habían cancelado los meses de enero, febrero y marzo. Mauricio Ventura informó que será esta semana cuando se inicie con el proceso de pago.

“Hemos mandado las propuestas de nombramiento al ministerio, quien nos ha autorizado el 13 de marzo; todo eso significó que recursos humanos trabajará 14, 15 y 16 para que los pagos salgan para los residentes en el mismo tiempo que les va a salir a los demás empleados, que va a ser esta semana de marzo. Esta semana les vamos a pagar, puede que sea el jueves que se les va a pagar los tres meses”, agregó.

El director del Rosales también aceptó que en el hospital se tiene, desde algún tiempo, un déficit de medicamentos que es de un 8 % para pacientes con cáncer, por lo que asegura que ellos abastecen con una parte a las personas, mientras que es el paciente el que tienen que comprar el tratamiento oncológico del que no hay en el hospital.

“Los medicamentos de quimios, a pesar de que hoy tenemos cerca de unos 45 medicamentos y que antes de llegar la dirección eran cinco medicamentos oncológicos, hoy siempre es el medicamento oncológico que más se consume, y cómo es caro, siempre estamos en déficit. Ahorita quizá tenemos un problema de déficit de medicamentos de alrededor de 8 % de oncológicos, y ese que hace falta a veces tenemos dos y falta uno”, expuso Ventura.