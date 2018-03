Director municipal de ARENA depone cargo para buscar diputación

Lee también

El director municipal de ARENA en Mejicanos, José Andrés Hernández, depuso su cargo para poder participar en las elecciones internas del partido tricolor. Hernández aspira a obtener una de las 24 candidaturas a diputado por el departamento de San Salvador.“Estoy a la orden y a la disposición del partido. Estoy seguro que hay nuevos liderazgos en el partido que puedan asumir mi posición”, explicó Hernández, quien se desempeña como concejal en Mejicanos. En 2015 compitió por la alcaldía y obtuvo casi 24,000 votos. El ganador fue Simón Paz.Hernández recuerda que el caudal de ARENA en Mejicanos estaba muy deteriorado después de la crisis por la basura de la entonces alcaldesa, Juana de Pacas. Por eso, sostiene, decidió impulsar una agenda netamente social en el municipio para reconstruir las bases tricolores. Por esta razón, gestionó más de 400 camiones cisterna para repartir agua en comunidades e impulsó 72 jornadas de fumigación.“A pesar de ser oposición, no me quedé sentado. Fui al territorio a dar soluciones. Me fortaleció porque me tocó caminar solo”, asegura. El también empresario ya tiene apoyo de bases areneras más allá de Mejicanos.