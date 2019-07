Directora de INJUVE denuncia irregularidades tras auditoría

La directora del Instituto Nacional de Juventud (INJUVE), Marcela Pineda, denunció a través de las redes sociales algunas irregularidades detectadas en auditoría interna realizada a la institución.

Según Pineda, en la auditoría faltan documentos para dicho procedimiento, así como las firmas que respalden la erogación de fondos a beneficiados del programa Jóvenes con Todo, a pesar de haber hecho los desembolsos.

"Me preocupa mucho el tema de desembolsos en el programa Jóvenes con Todo. Según auditoría, se encontraron planillas cobradas que no tienen firmas de beneficiarios, eso me genera duda si de verdad ese dinero llegó a manos de la juventud que debía ser beneficiada".

Según Pineda, son $2.2 millones que no han podido ser "debidamente auditados".

Ante los señalamientos, la exdirectora de INJUVE Yeimi Muñoz descalificó los señalamientos y expresó: "Es totalmente falso que no se entregó documentación requerida por la unidad de auditoría(...) sostuvimos reuniones y todas las unidades involucradas participaron".