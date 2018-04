Directores de hospitales del MINSAL en procesos judiciales

Tres médicos de hospitales nacionales del Ministerio de Salud (MINSAL) han recibido demandas de empleados por diferentes causas. Entre los delitos por los que se sigue un proceso judicial están el de acusación calumniosa, el delito de desobediencia, violaciones a los derechos laborales y sindicales, despidos injustificados y falsedad material.

En la lista de demandados se encuentra Carlos Enrique Girón Sorto, director del Hospital Nacional de Chalatenango, quien mantiene desde 2015 un proceso judicial en el Juzgado de Instrucción de Primera Instancia de Chalatenango, por el delito de desobediencia, pero que también en los próximos días se le podría agregar el delito de falsedad material, por haber presentado documentación que no concuerda con la de la demandante, por lo que se ha pedido otros documentos al Tribunal del Servicio Civil.

“Por no querer cumplir con una sentencia del Tribunal de Servicio Civil de 2014 donde le ordenan reinstalar a una compañera. Aparte de eso también actualmente tiene alrededor de tres demandas por injusticias manifiestas en el Tribunal de Servicio Civil de Chalatenango”, manifestó Luis Rodríguez, médico del Hospital Nacional de Chalatenango, quien también ya ganó una demanda al hospital y al Ministerio de Salud.

Los médicos aseguran que ya son varias ocasiones en las que el director del hospital chalateco ha sido demandado por algunos empleados y doctores. Pero Girón no solo es acusado de forma judicial, ya que también hay quejas recurrentes de pacientes que han hecho denuncias ante los medios de comunicación sobre la situación caótica del hospital.

Las quejas apuntan al desabastecimiento de medicamentos y la mala atención en la sala de emergencia del centro de salud.

En febrero de este año, Delmi Orellana denunció que en el Hospital de Chalatenango se cometió una negligencia, luego de no haber sido atendido su parto por el personal médico y dar a luz fuera de las instalaciones.

Melissa de Juárez, médica demandó a directora Hospital de Nueva Concepción

Las críticas contra el personal y el hospital se hicieron virales en las redes sociales, pero también hubo cuestionamientos de varios empleados aglutinados en el sindicato de trabajadores de salud. Girón se mantuvo en silencio por la situación.

Pero no solo la actual gestión del Hospital de Chalatenango se ha visto involucrada en procesos judiciales, ya que el año pasado Luis Antonio Rodríguez, empleado de dicho centro médico, ganó una demanda en contra de Reynaldo Cornejo, exdirector del centro de salud. Rodríguez enfrentó desde 2009 un despido, lo llevó a interponer recursos. Pasó por varios tribunales y procesos hasta llegar a la CSJ, la que al final falló a su favor hasta 2017.

Pero no es el único caso ya que también la directora del Hospital Nacional de Nueva Concepción, en Chalatenango, María Victoria Durán Ramírez, es procesada desde 2016 en el Tribunal de Servicio Civil de Chalatenango, por el delito de violaciones a los derechos laborales y sindicales, en este caso, en perjuicio de la doctora Melissa de Juárez, quien ha llevado sus acusaciones hasta las instancias legales, debido a que fue suspendida luego de dar a luz a su bebé y no recibir el pago salarial de tres meses.

De Juárez asegura que es lamentable tener que pasar por todos estos procesos legales que duran muchos años para poder ser resueltos, debido a que en diversas ocasiones los jueces benefician a los demandados que dictaminan a favor de ellos. La primera vez que De Juárez demandó a la directora del Hospital de Nueva Concepción, la sala le quitó las medidas cautelares, por lo que decidió iniciar un nuevo proceso legal, el cual se encuentra en desarrollo desde hace tres años.

“Entonces la sala ahorita dictó las medidas, le ha quitado las medidas y tiene sentencia definitiva ahorita, ya se admitió el periodo de más pruebas y ahorita nada más estoy esperando sentencia”, señaló.

Pero los procesos judiciales han venido en aumento, ya que también la directora del Hospital Nacional de Suchitoto, Blanca Lidia Romero de Menjívar, está envuelta en un proceso legal desde 2015, luego de que Nora Eugenia Samayoa Berríos, trabajadora social en el centro de salud, la denunció por el delito de acusación calumniosa.

La Fiscalía General de la República (FGR) realizó una publicación en julio del año pasado, donde hacía saber que Romero estaba siendo procesada por diferentes delitos.

Agregaba que también la demandante Nora Samayoa tenía un proceso legal abierto, ya que había sido denunciada antes por privación de libertad en perjuicio de la directora de hospital.

Tras la denuncia y la realización de las pesquisas de investigación y de testimonios hechos por la fiscalía, se estableció que Nora Samayoa era inocente, por lo que contrademandó a Blanca Romero por el delito de acusación calumniosa.

“He puesto otra demanda en el tribunal de ética por nepotismo, es otra de las demandas”, dijo la trabajadora social del Hospital de Suchitoto.

Mientras tanto la directora de dicho centro de salud manifestó ser inocente, excusándose que se toman medidas de sanciones contra los empleados, pero es con base en la ley, aseguró que aunque la sigan demandando ella no cederá.

“En todas las instituciones existe una normativa que cumplir y si un empleado no viene a trabajar y no justifica por qué no vino a trabajar, usted sabe que le cae un descuento, si hace una falta grave, hay que sancionarlos”, expuso la directora tras ser consultada sobre el caso.

MINSAL paga abogados

Según Silvia Navarrete, de SITRASALUD, el MINSAL paga un despacho de abogados en casos donde los directores son judicializados. Asegura que hubo un proceso donde pagaron $20,000. Ante la situación, ni Salud ni los directores acusados han querido hablar.



Requerimiento al MINSAL. El Tribunal de Servicio Civil pedía a las autoridades de Salud confirmar si el esposo de la directora de Suchitoto laboraba en el hospital.

Prueba. notificación de la Sala de lo Constitucional de 2016, donde da una resolución por despido de parte de directora del Hospital de Nueva Concepción.