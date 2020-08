Dirigencia de CD bloqueó candidatura de Martel

El actual diputado por Cambio Democrático, Juan José Martel, confirmó, por medio de redes sociales, que las autoridades del partido no le dejaron participar para buscar una reelección para la Asamblea Legislativa en los comicios del próximo 28 de febrero.

En Twitter, Martel, aseguró que recientemente "le expuse al partido mi posición y que estaba dispuesto a seguir participando, yo no llegué a llorar por una candidatura, las razones que ellos tuvieron para no dejarme participar no me interesaron", expuso el diputado.

Ayer Martel también dijo que al momento de presentar su "disposición a participar como candidato" la dirigencia del partido le aseguró que "las bases te repudian".

CD realizó el pasado 29 de julio sus elecciones internas en las que eligió a los candidatos a diputados y concejos municipales. En ellas no participó Martel, pero si Douglas Avilés, quien se encuentra en un juicio por enriquecimiento ilícito tras su periodo como diputado entre 2012 y 2015. Sobre este conflicto el partido ha mantenido que Martel sigue como miembro del partido.