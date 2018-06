Dirigencia del CD cree que decisión de sala no les afectará

La dirigencia del partido Cambio Democrático (CD) reaccionó ante el anuncio hecho por el magistrado Rodolfo González, quien aseguró que el próximo viernes la Sala de lo Constitucional revisará la situación jurídica del partido de izquierda.

En 2015, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) salvó al CD porque declaró inaplicable el artículo 47, numeral 1, letra C, de la Ley de Partidos Políticos, que ordena cancelar a los partidos que no alcanzan los 50,000 votos válidos en una elección, y al decidir inaplicar esta disposición el tribunal le certificó a la Sala de lo Constitucional, por lo que esta debe pronunciarse sobre dicha acción.

“Ya sea que los magistrados digan que están de acuerdo con el TSE o no lo estén no afectaría al partido porque no es una decisión que pueda ser retroactiva”, señaló el secretario general adjunto de Cambio Democrático, Javier Milián.

“Si nos van a derrotar que nos derroten en las urnas”, agregó el dirigente, quien mantuvo el discurso ofrecido por sus pares del partido.

Por su parte, el secretario general del CD, Juan José Martell, dijo antes: “¿Cuánto miedo, cuánta desesperación hay en este momento? Es un problema de fondo. Si nos quieren eliminar, ganar, que nos derroten en las urnas; es el reto que hago en este momento a ARENA y al FMLN”.

Cambio Democrático anunció la semana pasada una alianza con el exalcalde de San Salvador Nayib Bukele, quien sería el candidato presidencial del partido para las elecciones de 2019 a pesar de las reservas que tienen algunos fundadores del instituto político.