Dirigente del FMLN pide a presidente de ISDEM investigar espionaje

Hace unas semanas, el presidente del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), Rogelio Rivas, denunció ante la Fiscalía General de la República al dirigente del FMLN, Miguel Sáenz Varela, y lo responsabilizó de cualquier situación que le ocurra a su familia, después de conocerse un supuesto espionaje en su contra.

Esta mañana, durante la conmemoración de los 37 años de fundación del partido, Sáenz Varela, respondió que "las personas pueden decir lo que quieran, lo que se les ocurra, desde cosas importantes hasta verdaderas estupideces".

"Yo no me ocupo de esas cosas, yo me ocupo de cosas interesantes y me ocupo también de tener cuidado de hacer cosas que valgan la pena, no me ocupo de tonteras", dijo.

Añadió que Rivas es el presidente del ISDEM y que en toda institución el responsable de lo que pasa es el funcionario de máxima jerarquía.

Las personas pueden decir lo que quieran, desde cosas importantes hasta verdaderas estupideces: Sáenz Varela sobre denuncia de Rogelio Rivas pic.twitter.com/AR3rZ5oIbu — LPGPolitica (@LPGPolitica) 10 de octubre de 2017

"Nosotros, y personalmente yo he sido de los espiados. Y él debería de estas investigando en la institución quién ha grabado, para qué ha grabado, cuales son los objetivos de esa grabación", sostuvo.

El dirigente agregó que están en proceso de investigación y que las cosas se van a aclarar, pero que dejó entrever que la responsabilidad recae sobre Rivas.

"Vamos a llegar al final de todo y las cosas se van a quedar claras quién es el responsable, porque en ISDEM no puede haber ordenado la grabación un ordenanza ni cualquier empleado secundario, eso lo ha hecho una persona que tiene suficiente poder y la posibilidad de ordenar que se haga una grabación o hacerla el mismo", agregó.