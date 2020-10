Discrepan por acceso a cementerio

La directora de Salud de la región oriental, Ana Vanesa de Calderón informó que este 1 y 2 de noviembre, la Comisión Departamental de Protección Civil de San Miguel implementará un protocolo de bioseguridad para evitar contagios de covid-19 en los cementerios municipales.

Indicó, que dentro de estas medidas se incluye la restricción de ingreso a enflorar a personas que tengan familiares sepultados que hayan fallecido de covid-19.

"No se recomienda y no se va a permitir que en los lugares donde esté inhumada una persona que falleció por covid-19, puedan acercarse", dijo la directora.

Esta información contrasta con lo manifesado por el alcalde Miguel Pereira, el pasado 22 de octubre, en una conferencia de prensa donde anunció el protocolo que se utilizaría en los cementerios del municipio. El alcalde aseguró que las personas podrán entrar a enflorar, ya que no hay una zona específica en el cementerio donde se hayan sepultado las personas que murieron a causa del virus.

"Nosotros desde el inicio de la pandemia quisimos tener un lugar específico para enterrar personas con covid, pero Salud no nos dio los permisos", comentó el alcalde en esa oportunidad.

Pereira también expresó que no veía necesario que se restringiera el ingreso al camposanto a familiares de personas enterradas por covid-19.

"Consideramos que no es necesario, porque una persona enterrada no puede infectar, no es porque usted llegue al cementerio que va a infectarse, es más probable que lo infecte un vivo que una persona muerta", aseveró.